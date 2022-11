Seminário na Fiergs debate a Reforma Trabalhista, que completa cinco anos

O Seminário intitulado "5 anos da Modernização Trabalhista", realizado pela Fiergs e Ciergs, em Porto Alegre, debateu, na manhã desta sexta-feira (25), os avanços e os desafios da Reforma Trabalhista, aprovada em 2017 no governo de Michel Temer (MDB). A Lei n°13.467/2017 trouxe diversas mudanças nas relações de trabalho, especialmente no que diz respeito à contribuição sindical, que passou a ser voluntária, às regulações para tele trabalho, à terceirização, ao parcelamento de férias, ao trabalho intermitente, entre outras flexibilizações dos direitos trabalhistas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada através do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943 e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo.

No evento, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Douglas Alencar Rodrigues, além de discorrer sobre as principais mudanças, vantagens e expectativas futuras, falou que a resistência ainda existente contra a reforma pode ser explicada, em partes, por conta de um histórico de trabalho no País forjado "em um direito de trabalho interventivo no plano das relações individuais e um direito coletivo do trabalho cerceado e contingenciado no que seria o mais caro às atividades sindicais, que é a autonomia negocial coletiva e uma justiça do trabalho de intervenção", afirmou. A impopularidade da medida foi muito forte na época da votação da lei, especialmente por parte de alguns juristas do trabalho, sindicatos e professores que viam na reforma uma precarização do trabalho. Antes das eleições de 2022, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou à temática ao falar em "revogação da reforma", mas, após a repercussão negativa, pediu apenas "revisão".

Rodrigues rebateu as críticas de que a reforma fere a dignidade humana, assegurada na Constituição de 1988. "Houve retrocesso social? Nenhuma obra é perfeita, mas não é indigno parcelar as férias, ou flexibilizar horários." Ele também não considerou indigno trabalhar 7h20min sem intervalo, uma das possíveis interpretações dos juristas. "Quem aqui não trabalhou mais de 7h sem intervalo? Isso é algo absolutamente indigno? Fica o questionamento", disse ao deixar a reflexão no ar. Em contraponto, ele considerou que "para o que ainda precisa ser ajustado, vale ressaltar que o Direito é um sistema, um processo que não se exaure. A reforma segue sendo construída a partir da interpretação e aplicação no âmbito da jurisdição, nas varas e no Supremo. Desejamos um Direito do Trabalho efetivo."

Conforme ele, a Reforma trouxe segurança jurídica para os empregadores e empregados. "Nas relações trabalhistas é necessário ter clareza. Direito duvidoso não é Direito, contamina a ideia de liberdade. As relações do capital e trabalho são estratégicas, a partir disso é que se tem riqueza, justiça social e dignidade. Antes, tínhamos uma negociação coletiva que não pacificava as relações de trabalho, mas que incentivava a litigiosidade", considerou, fazendo referência o grande número de ações existentes antes da Reforma. "Além disso, antes, o acesso excessivo à Justiça tinha consequências prejudiciais. Uma reclamação legítima do trabalhador virava pretensões vingativas e não legítimas", julgou. O ministro ressaltou ainda a importância da reforma para regular as relações de trabalho remoto, essenciais ao período de isolamento na pandemia de Covid-19.

Outro ponto considerado pelo ministro como "central" na reforma trabalhista foi a regulação da negociação coletiva, que conferiu autonomia ao processo. De acordo com o ministro do TST, o que é negociado sobrepor o legislado já havia sido confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) antes da reforma. Ele afirmou, no entanto, que se faz necessário um reforço na lei sobre o assunto. "Precisamos de uma lei de reforço para essa negociação coletiva, isso atende as duas partes", enfatizou. Ele criticou uma mudança radical nesse ponto sem uma transição, referindo-se ao fim da obrigação de contribuição sindical. "Precisamos também discutir o custeio da organização sindical no Brasil. Tínhamos uma regra de décadas que foi simplesmente alterada, era preciso uma transição para que as entidades sindicais, muitas delas legítimas e representativas, pudessem se adequar a esse novo cenário sem tanta intervenção do estado. As entidades devem estar preparadas financeiramente para realizar negociações coletivas", disse.

É preciso ressaltar que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), feita pelo IBGE em outubro, o Brasil vive hoje uma realidade complexa, com 39 milhões de pessoas em situação de informalidade, sem direito a aposentadoria, descanso remunerado e com menor renda mensal em uma década, dados que dizem o contrário do discurso divulgado na época de votação da Reforma Trabalhista, cinco anos atrás. Quando perguntado pela reportagem sobre isso, Rodrigues pontuou que "o que cria emprego é a expansão da atividade econômica" e que a lei "traz as condições necessárias para que haja expansão, mais investimentos, mas o que cria emprego são politicas de estimulo que é papel do estado."

Na abertura do evento, o diretor do Ciergs, Guilherme Scozziero Neto, destacou que a CLT estava descolada da atual realidade do trabalho e disse que a movimentação dos setores produtivos em buscar uma adequação do texto legal gerou condições de "diminuir a desigualdade do Brasil em relação aos competidores internacionais nos aspectos da legislação" e atacou a "alta judicialização."