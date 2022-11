Natal Borbulhante de Garibaldi começa neste domingo

O clima típico do final de ano toma conta do Centro Histórico de Garibaldi a partir deste domingo (27) com o lançamento do Natal Borbulhante 2022. O acendimento das luzes acontece a partir das 20h, com apresentação do Coral Show Canarinhos de Garibaldi. Com o conceito “Seja Amor”, o tema desta edição remete ao sentimento mais puro do período, valorizando momentos de confraternização, união e acolhimento. A programação segue até 8 de janeiro, sempre aos finais de semana.