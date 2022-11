Primeiro jogo do Brasil lota bares em Porto Alegre

Bárbara Lima e Isabelle Rieger

O grande movimento nos bares de Porto Alegre durante o primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar deixou os comerciantes otimistas nesta quinta-feira (24). Com bandeirinhas penduradas, música alta e telões para transmissão, os estabelecimentos juntaram um bom número de público no Quarto Distrito, Orla do Guaíba e Cidade Baixa. Em alguns lugares, como na Orla, a multidão verde e amarela tomou conta do espaço e superou as expectativas nos food trucks. Já no Cais Embarcadero, marcas aproveitaram, ainda, para realizar ativações e engajar os torcedores.

O proprietário do Fuga Bar - situado no Cais, na zona central da cidade - Gabriel Risso disse que, com o jogo do Brasil, o número aproximado de pessoas no local foi de 2 mil. Ele também calcula que o faturamento possa triplicar com a ação do telão. "E esse é só o primeiro jogo do Brasil. Foi mais do que poderíamos imaginar", comentou. Na praça central do Cais, um quiosque da Coca-Cola e outro da Brahma geraram filas de torcedores que queriam uma bebida gelada para se refrescar do calor. "Futebol e Chopp combinam, né?", brincou o empresário Carlos Duarte, que foi ao Cais para curtir a partida junto com os amigos. "Achei uma ótima iniciativa", complementou.

A administradora Tais Frazão, colaboradora da Coca-Cola, considerou que durante o jogo o movimento foi muito melhor do que o esperado, mesmo sendo ponto facultativo em muitas empresas. "As vendas estão muito boas. Não tem lugar para sentar mais nessa parte do Cais. Esperava que, pelo calor e por ser dia de semana, não tivesse tanta gente. Nós vamos ficar aqui até o Brasil ser campeão", destacou.

No Quarto Distrito, o clima de Copa tomou conta da rua logo cedo, às 15h, e fechou a área antes do jogo, com bandeirinhas penduradas nos edifícios, chute à gol e brincadeiras. A iniciativa é comum no Canto Bar, que realiza eventos assim ao menos uma vez por mês. Apesar disso, o sócio Guilherme Santos enfatizou que a Copa é diferente. "É um carnaval fora de época. Esperamos duplicar o público habitual e com isso também dobrar nosso faturamento", ponderou. Além disso, na rua outras marcas apoiadoras também aproveitaram a festa para expor seus produtos, como a Espirito Santo e Lupi.

Já na Cidade Baixa, o público se dissipou entre os diversos bares que ofereciam o jogo televisionado. Apesar disso, os tradicionais estabelecimentos da República, como o Pinguim, o Speed Lanches e o Porto Bar, concentraram torcedores que vibravam com os dois gols feitos por Richarlison. "Esse movimento geralmente não tem, mas esperamos mais público nos próximos jogos", refletiu o comerciante Jean Silva, do Speed Lanches. Ao circular pelo restante do bairro, as cenas de pessoas sentadas a mesas nas calçadas se repetiram, embora com um número menor. No bar Dharma, por exemplo, os torcedores aplaudiram assim que o árbitro encerrou a partida, confirmando a estreia positiva da seleção nacional da Copa.

E a movimentação intensa na Orla do Guaíba, onde foi instalada a Arena do Torcedor Brahma, foi boa também para o vendedor João Renato Pires que comercializou bandeiras e camisetas do Brasil. "Vendi umas boas dezenas hoje. Com os gols, o clima fica ainda melhor. Sei que vou vender ainda mais nos próximos dias", contou. Para o pipoqueiro Adair Monteiro, esse foi um dia atípico. "Pessoal trouxe as crianças para curtir o jogo, aí já viu, vendi demais. Agora é esperar os próximos jogos, né?", entusiasmou-se. Na mesma onda, a caixa do food truck da Brahma na Orla, Gabriela Santos, disse que não estava dando conta da demanda. "Não consigo parar um segundo, mas isso é bom demais, né?", empolgou-se.