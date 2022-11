Três em cada 4 empresas vão liberar funcionários para os jogos do Brasil

Agência Estado

Do ponto de vista legal, as empresas não são obrigadas a fechar ou dar descanso nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022. Porém, 73% das empresas vão liberar de alguma forma os funcionários para que possam assistir às partidas, mostra pesquisa com os recursos humanos de 687 empresas realizada pela Catho, plataforma de classificados de empregos.