ABRH-RS premia vencedores do Top Ser Humano e Cidadania 2022 nesta quarta

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), promove a cerimônia de premiação dos vencedores do Top Ser Humano 2022 e o Top Cidadania 2022 nesta quarta-feira (23), às 19h, no Grêmio Náutico União - Av. João Obino, 300. São, ao todo, 44 premiados – 35 no Top Ser Humano e 9 no Top Cidadania. Entre as empresas vencedoras, duas delas serão condecoradas com o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, e são elas: Banrisul e Hospital Moinhos de Vento. Ainda na cerimônia, será entregue à diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Oliveira Clausell, a homenagem Personalidade Top Ser Humano 2022.

O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou mais de 580 cases e o Top Cidadania mais de 200.

O presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, destaca a importância desta premiação. "Para nós da ABRH, a importância do prêmio está relacionada a um dos nossos valores, da nossa missão, que é o desenvolvimento de pessoas e organizações. Então na medida que a gente estimula as equipes das empresas, de RH (Recursos Humanos) em especial, a indicar seus trabalhos para uma avaliação e premiação, eles vão ajudando o mercado, as empresas, a fazerem um trabalho mais qualificados, com propostas, com medições de resultados", aponta. Ele ainda completa que o verdadeiro objetivo é disseminar as boas práticas de gestão de pessoas no mercado empresarial, e a premiação seria, segundo ele, "a cereja do bolo".

Sobre o prêmio Personalidade Top Ser Humano 2022, vencido por Nadine Oliveira Clausell, o presidente afirma que é sempre concedido a pessoas de referência no Estado. "E, além de ser uma referência, sempre tem que ter uma boa gestão de pessoas. Não basta ser um grande empresário, mas a gestão de pessoas dentro da empresa é dura, é difícil, as pessoas não ficam (na empresa), é um mal gestor de pessoas. Então tem que ter esta conotação de bom gestor de pessoas", explica Fagherazzi.

Ele ainda destaca que um e-book será lançado com os cases das empresas vencedoras, para que os trabalhos não fiquem somente na empresa. "É para que eles cheguem realmente na comunidade empresarial, na sociedade, como um exemplo de trabalho que está sendo feito, estimulando também outras empresas a seguirem estes passos. E isso gera uma evolução dentro das empresas", diz.

Confira os vencedores do prêmio Top Ser Humano 2022

Personalidade Top Ser Humano 2022:

Nadine Oliveira Clausell

Mérito Top Ser Humano 2022:

Banrisul

Hospital Moinhos de Vento

Top Ser Humano 2022 – Categoria Organização:

SLC Máquinas

Inbetta

Box Print Embalagens e Displays

Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi

Drebes e Cia LTDA - Lebes

Colégio Marista Rosário

Indústria de plástico HERC

Oniz Distribuidora S.A

SLC Agrícola

Associação Hospitalar Moinhos de Vento

Polo Films Industria e Comercio S/A

BSBIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S/A

Soluções Integradas Verdes Vales

Sapore S/A

Stihl Ferramentas motorizadas LTDA

Kley Hertz Farmacêutica S/A

Portocred

Comercial Zaffari Ltda

Bruning Tecnometal Ltda

Unique Rubber Technologies Ltda

Irani Papel e Embalagem s.a

Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Sicredi Noroeste RS

Unimed Noroeste/RS

Saur Equipamentos S.A

Sabemi Seguradora S/A

KingHost

Sebrae RS

SESC-RS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul

Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (SESI/RS)

Central Sicredi Sul e Sudeste

Hub People

Hospital São Lucas da PUCRS

CMPC

Top Cidadania 2022 – Categoria Organização

Sesc - RS

Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário S.A

Inbetta

Associação Hospitalar Moinhos de Vento

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO RIO GRANDE DO SUL (SESI-RS)

Instituto UNIMED/RS

Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS

Instituto Herc

Senac-RS