Bolsas da Europa fecham em alta, com mercado de olho em Fed e BCE

Os mercados acionários europeus fecharam em leve alta nesta quarta-feira (23), após, com investidores na expectativa pela divulgação das atas das mais recentes reuniões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed). Dados de atividade no continente também orientaram os negócios nesta sessão.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,17%, a 7.465,24 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, avançou 0,32%, a 6.679,09 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em baixa de 0,04%, a 24581,14 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,11%, a 8.334,00 pontos. O índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em alta 0,04%, a 14.427,59 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 aumentou 0,41%, a 5.870,77 pontos. As cotações são preliminares.

Enquanto aguardam pela divulgação, amanhã, da ata do BCE, investidores ficaram atentos às expectativas com a ata do Fed, que sai nesta tarde. A CMC Markets analisa que o documento poderá levar os bancos centrais a evitar uma alta tão agressiva quanto se pensava anteriormente, o que beneficia os ativos de risco.

Os PMIs europeus divulgados hoje, ainda que tenham revelado alguns números positivos, não afastaram a perspectiva de perda de fôlego econômico. Segundo a Oxford Economics, os dados seguem mostrando que o bloco entrou em recessão. A contração econômica do bloco também foi mencionada pelo vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, que falou à Reuters que a economia da zona do euro deverá apresentar taxas de crescimento negativas no quarto trimestre.

Para a Capital Economics, a inflação plena na zona do euro provavelmente está chegando ao seu pico e começará a cair acentuadamente no início de 2023, "mas a taxa básica provavelmente atingirá o pico um pouco mais tarde e diminuirá mais lentamente".

No Reino Unido, o ministro de Finanças Jeremy Hunt defendeu a independência do Banco da Inglaterra e se comprometeu com uma postura fiscal responsável. "Não podemos gastar aquilo que não ganhamos e vamos pagar nossas dívidas".

Entre as ações, o Credit Suisse fechou em baixa de mais de 5%, após alertar que espera registrar seu quinto prejuízo trimestral seguido. Já empresas de entretenimento, como Flutter Entertainment e Entain, registram o segundo dia consecutivo de altas, de cerca de 2%. A CMC Markets destaca que os investidores do setor foram motivados pela Copa do Mundo e por "resultados surpreendentes", como o jogo entre Argentina e Arábia Saudita.