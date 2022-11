Último dia de feira calçadista em Gramado projeta superar as últimas edições

Termômetro do mercado calçadista, a feira Zero Grau chega ao seu último dia nesta quarta-feira (23) superando a projeção de 12 mil lojistas circulando pelos 300 estantes que expuseram mais de 1,2 mil marcas. Apesar do receio de empresários do setor neste momento de transição do governo federal, a organização do evento estima que 70% das compras de calçados e assessórios para o Inverno 2023 são comercializados nos corredores desta edição do evento realizado no Serra Park, em Gramado.

Na avaliação do diretor da Merkator Feiras e Eventos, Frederico Plestch, é impossível se estimar um valor sobre as negociações ocorridas durante a mostra. “Nem todos os acordos são finalizados aqui, mas os encaminhamentos que partem destes pavilhões norteiam o primeiro trimestre de 2023, tanto para a indústria como para o comércio”, explica o dirigente da organizadora do evento.

Para o gerente de vendas da Grendene, este ano foi desafiador para o comércio como um todo. "Mas nós temos uma grande diversidade de canais, de marcas de negócios, que nos possibilita a chegar a bons resultados. Continuamos almejando mais para 2023, mesmo com este cenário de incerteza do mercado político.”

Na sua primeira participação na feira, a KE Ltda, uma das parceiras da Colcci no Brasil, buscou ampliar a sua clientela na área da sapataria, pois “hoje a marca é mais voltada para o vestuário”. Segundo Diego Razera, gerente comercial da empresa, a expectativa para 2023 é de crescimento de 20%.

Durante a exposição, a Arezzo&Co apresentou a caçula do grupo: a My Shoes, adquirida em 2021. De acordo com a diretora da marca, Tatiana Perez, a empresa identificou que havia muito poucos players voltados para os púbicos B- e C+ e apostou na moda acessível, com ticket médio de R$ 250,00 para a moda inverno (que também conquistou clientes da Classe A). “Se olharmos para 2022, concluímos que a marca já nasce grande. Superou nossas expectativas, estamos presentes em 1,8 mil pontos de venda em todo o Brasil. Há uma demanda muito grande, inclusive, com muitos interessados em abrir lojas exclusivas da bandeira My Shoes”, ressalta a dirigente.