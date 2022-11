Ingressos para passeios de Natal na Maria Fumaça estão quase esgotados

O espetáculo Natal Sobre Trilhos na Maria Fumaça começa no próximo sábado (26), com partidas às 18h40 e 21h saindo de Bento Gonçalves. Os ingressos para o passeio especial já estão quase esgotados. Durante a viagem, os passageiros recebem a visita do Papai Noel e são acompanhados por uma bandinha de fanfarra, cantores e intervenções artísticas no percurso até Carlos Barbosa.

A produção e direção do espetáculo é assinada pela D´arte Multiarte, que tem no portfólio criações como Korvatunturi, Angelis, e mais de 12 anos à frente da direção artística do Natal Luz de Gramado e do Sonho de Natal de Canela.

As atrações também acontecem nas estações do trem e na parada em Garibaldi, onde os passageiros saboreiam um prato típico, além claro, da degustação de vinhos, espumante e suco de uva produzidos na região.

O ingresso do Natal Sobre Trilhos inclui toda a experiência no trem, transfer pré ou pós passeio - conforme horário da viagem -, degustação de prato típico e bebidas (vinhos, espumante e suco de uva), e contempla também o ingresso para o Parque Cultural Epopeia Italiana. O passeio tem duração estimada de 3h30min.

Os ingressos custam R$ 297,00 para adulto, com possibilidade de parcelamento em 6 vezes. Crianças até 5 anos não pagam, se levadas no colo. Informações e reservas pelo fone (54) 3455.2788 ou www.giordaniturismo.com.br/produto/natalsobretrilhos.