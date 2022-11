Projeto de empreendedorismo social da Unilasalle premiará finalistas no sábado

Ao longo de 2022, mais de 270 alunos de 19 colégios da Rede La Salle estiveram mobilizados para mais uma edição do EduEmprèn Brasil, projeto criado na La Salle Ramon Lull em Barcelona na Espanha em que os estudantes são desafiados a pensar em soluções para problemas de suas comunidades. A grande final da competição, acontece no próximo sábado (26), às 14h, no Salão de Atos da Universidade La Salle, em Canoas.

Serão doze equipes que apresentarão seus projetos a uma banca de avaliadores, por meio de um pitch. A grande vencedora ganha uma viagem para participação em eventos em 2023, como o South Summit, voucher para cursos na La Salle Business School e a pré-incubação do projeto na La Salle Tech.

Em 2021, a campeã foi a equipe Blockchange, do Colégio La Salle Abel, de Niterói/RJ, com o projeto CryptoCash, corretora de criptoativos descentralizada, cujo objetivo é facilitar e desburocratizar o mercado de criptomoedas, proporcionando a troca de diferentes valores, como bitcoins e litecoins. A ideia é que parte do lucro seja direcionada para a plataforma jovem investidor, projetada para a educação financeira de jovens de baixa renda.

A novidade desta edição é a participação de representantes da Região Norte. Participam alunos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Amazonas e Mato Grosso. “Este projeto acontece há cinco anos. Como evolução temos visto os estudantes saindo do campo das ideias e indo para o campo prático. Nesta edição trabalhamos o modelo de negócio de cada um dos projetos, avaliando a viabilidade de cada ideia. É um um projeto de transformação social onde os estudantes são agentes de transformação do mundo”, explica o Coordenadores do Projeto, Prof. Dr. Sílvio Denicol Jr. Os alunos foram acompanhados por mentores especializados da Universidade La Salle ao longo de todo o projeto.

Participam do EduEmprèn, alunos do 2º ano do Ensino Médio que exercitam habilidades como: criatividade, liderança e empreendedorismo social, entre outras. A avaliação para Melhor Projeto levará em conta os seguintes critérios: aplicabilidade social e de aprendizagem, criatividade do site, proposta de valor do modelo de negócio, viabilidade econômica e de mercado, inovação, contribuição para a sociedade, consistência da solução proposta e clareza e convencimento na apresentação.

O objetivo é propor soluções para os mais variados problemas sociais, com ideias de negócio baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, também conhecidos como Objetivos do Milênio - 17 objetivos que abarcam diferentes temas, sejam de aspectos ambientais ou sociais.