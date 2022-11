Instituto Proa abre 2 mil vagas de capacitação para o primeiro emprego para jovens gaúchos

O Instituto Proa, organização sem fins lucrativos focada em criar oportunidades de emprego para jovens de baixa renda, está abrindo 2 mil vagas para gaúchos em 2023. A oportunidade é voltada para quem tem entre 17 e 22 anos e já concluiu ou está cursando o terceiro ano do Ensino Médio em escolas públicas. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, por meio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), e da Secretaria Estadual da Educação (Seduc). As prefeituras de Canoas e de São Leopoldo também apoiam o programa.

Para aproveitar a oportunidade de se capacitar gratuitamente e ser encaminhado para o emprego, basta que os jovens egressos de escolas públicas se inscrevam no Proa. Depois da inscrição, os candidatos passam por uma prova simples de português e matemática. Durante três meses, os estudantes aprovados no Proa cursam uma formação básica gratuita, que inclui aulas de Autoconhecimento, Planejamento de Carreira, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação.

Após essa primeira etapa, eles podem optar por seis trilhas com capacitações mais específicas nas áreas de Análise de Dados, Varejo, Administração, Logística, Promoção de Marcas e UX Design. As aulas são 100% on-line e, uma vez por semana, os alunos são acompanhados por tutores em aulas remotas ao vivo. Na programação, estão também desafios que promovem a iniciativa e o espírito de equipe.

O PROA tem apoio ainda do Instituto Cyrela e da Fundação Casas Bahia, que além de viabilizar a realização do curso no Estado oferecem vagas de emprego aos formados. Outros parceiros, como Coca-Cola FEMSA, Sabemi, Adtail e Getnet já garantiram oportunidades de trabalho para os estudantes gaúchos.

Vagas para empregadores