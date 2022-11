São Lourenço do Sul sedia abertura da colheita de tabaco

A Abertura da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul será realizada no dia 6 de dezembro, em São Lourenço do Sul. A programação terá início às 14h na propriedade de Romiro Bierhals e Tiago Rutz Krolow, na localidade de Campos Quevedos. Esta é a quinta edição do evento promovido anualmente pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) e sua realização conta com o apoio do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) e da associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).

Cerca de 200 pessoas são esperadas entre autoridades regionais e estaduais, além de representantes de órgãos governamentais e de entidades ligadas ao setor. A agenda integra ainda a assinatura do termo de cooperação técnica do Programa Milho, Feijão e Pastagens após a Colheita do Tabaco, que, no Rio Grande do Sul, é realizado em parceria com o governo gaúcho, através da Secretaria da Agricultura. Esse programa de diversificação, além do SindiTabaco, Afubra e SEAPDR, tem também a participação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS) e Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

Município sede da Abertura da Colheita deste ano, São Lourenço do Sul é o quarto maior produtor de tabaco do Brasil. Na última safra, foram 15.325 toneladas produzidas por 3.930 produtores do município. A propriedade que sediará o evento possui 29 hectares, sendo 15% destinados ao tabaco – que representa 48% da renda – e 43% reservados ao plantio de milho e soja, atividade que representa 52% da receita da propriedade. A mata nativa e o reflorestamento com eucaliptos reservam outros 19% da área. A propriedade conta ainda com horta, pomar, açude e benfeitorias que juntos compõe 6,7 hectares ou 23% da área total.