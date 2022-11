Final de ano mobiliza planejamento dos pequenos negócios gaúchos

Duas em cada três empresas planejam ações especiais para aquecer as vendas neste final de ano. Isso é o que indica o levantamento mais recente do Sebrae RS. O estudo que monitora o comportamento dos pequenos negócios no Estado também aponta que uma em cada quatro empresas (24%) irá aumentar o estoque de produtos e/ou matéria prima visando a um esperado aumento da demanda por conta das festas de final de ano.

A mesma proporção de negócios planeja ações promocionais: 16% irão promover o lançamento de novos produtos e/ou serviços, ao passo que 17% irão adaptar os existentes para atender às demandas do período considerado-chave para os 94% dos empreendedores gaúchos.

Em sua 28ª edição, a pesquisa elaborada pelo Sebrae RS foi realizada entre os dias 26/10 e 11/11 e contemplou empreendedores de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e os Microempreendedores Individuais (MEI) gaúchos.

"É uma época de tradicional demanda para muitos segmentos da economia. Além de considerar o pagamento do 13º salário e as festividades de Natal e Réveillon, este ano a Copa do Mundo será um atrativo a mais para os negócios com apelo extra ao consumo", avalia o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy.

PIX é a forma de pagamento mais utilizada

A análise do comportamento dos pequenos negócios gaúchos realizada pelo Sebrae RS indicou ainda o PIX como a forma mais empregada pelos estabelecimentos para as transações comerciais. A ferramenta lançada há exatos dois anos é a mais usada por 38% das empresas, seguida pela utilização de cartão de crédito (25%) e dinheiro em espécie (17%).