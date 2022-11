Campos Neto será próximo presidente do Conselho Consultivo das Américas do BIS

Agência Estado

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será o próximo presidente do Conselho Consultivo das Américas (CCA) do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), informou o BC nesta segunda-feira (21). A escolha de Campos Neto foi feita pelo conselho de diretores (Board of Directors) do BIS, considerado o banco central dos bancos centrais.