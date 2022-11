Natal Luz de Gramado conta com atrações gratuitas

O Natal mais famoso do Brasil voltou com tudo após as restrições da pandemia de Covid-19. Com diversas atrações gratuitas e pagas, que começaram em outubro e devem se estender até janeiro, o comércio de Gramado e de Canela celebram a atividade.

Na Vila de Natal, localizada na Praça das Etnias, em Gramado, ficam expostos produtos artesanais e diversos números artísticos podem ser assistidos gratuitamente todos os dias, das 9h às 21h. Além disso, lá está a famosa Casa do Papai Noel, aberta diariamente, das 14h às 18h, outra atração sem custo.

Fazem parte da programação gratuita, ainda, a Parada de Natal, Acendimento, Tannenbaumfest e as intervenções na Rua Coberta. Entre as atrações pagas, há ingressos que variam entre R$ 55,00 e valores mais altos, dependendo do setor.

Neste ano, há muitas novidades que prometem emocionar e divertir os visitantes durante sua passagem à cidade. O tradicional evento, que começou em 1985 com um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, todo ano, se ilumina para receber pessoas do País inteiro.

Gramado está todo em clima natalino, e um simples passeio pela cidade vira atração. Tradicionais árvores decoradas, monumentos e placas temáticas chamam atenção de crianças e adultos.

Rosa Helena Pereira Volk, secretária de Turismo de Gramado e uma das responsáveis pelo Gramadotur, afirma que, nesse ano, a programação ganhou um adicional para quem curte esporte. “Entendo que esse ano é totalmente atípico. Em pleno Natal Luz, estamos vivendo um momento de Copa do Mundo, mas Gramado está preparado para isso também. Temos as transmissões ao vivo, na Rua Coberta. Um momento de Copa, mas também de celebração do Natal em família."

Atrações de 2022

Uma das novas atrações é O Reino do Natal Gramado, espetáculo que acontece em grupos a cada 15 minutos e dura pouco menos de uma hora. A montagem - opção para curtir durante o dia, não apenas à noite - conta a relação entre o Natal e Gramado, com diversos cenários, efeitos e muita música. “Eu não poderia contar outra história se não sobre o amor entre Gramado e o Natal, uma história muito linda de 37 anos, pela qual sou apaixonado e estou mergulhado há mais de 10 anos”, afirma Abramo Machado, diretor da produção.

O espetáculo A Fantástica Fábrica de Natal retorna depois de mais de 10 anos de maneira renovada e com maior estrutura. O espetáculo conta com dança, música, circo, patinação e mistura humor dentro da emocionante história de Sofia. A criança parou de acreditar no Papai Noel e foi levada por um anjo à Fantástica Fabrica de Natal e redescobre o poder do “acreditar”.