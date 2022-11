Bolsas da Ásia fecham em baixa, com temores por covid-19 na China

As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta segunda-feira (21), com exceção de Tóquio, à medida que ponderam impactos da atual onda de casos de Covid-19 na China, que apresentou piora nos últimos dias e fez com que autoridades locais ordenassem novos lockdowns. Os recuos também ocorrem após sinalizações hawkish de dirigentes dos principais bancos centrais do mundo.

Neste domingo, a China anunciou a primeira morte por Covid-19 no país nos últimos seis meses, em um momento de aumento de casos na nação. Segundo a Comissão Nacional de Saúde do país, mais de 26 mil casos foram identificados hoje, maior contagem em sete meses, e mais dois pacientes foram à óbito por conta da doença.

Em resposta, autoridades voltaram a restringir a circulação da população em certa regiões, como no distrito de Baiyun, na metrópole Guangzhou, que ficará em quarentena até o dia 25. Já no distrito de Huizhu, uma nova rodada de testes em massa foi ordenada, em meio a relatos de trabalhadores sendo impedidos de entrar em suas casas, disse o governo local neste domingo.

Com a piora nas infecções, a Oxford Economics prevê que a China só deixará de vez a política de Covid zero no segundo semestre de 2023, em postura mais cautelosa do que espera o mercado. Até lá, Pequim vai adotar algumas mudanças, em espécie de abordagem por fases em direção a uma reabertura mais abrangente.

A bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,39%, a 3.085,04 pontos, enquanto o índice de menor abrangência Shenxhen Composto teve leve recuo de 0,04%, a 2.028,51 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng teve queda de 1,87%, a 17.655,91 pontos, com ações de restaurantes e varejistas entre os principais penalizados. A operadora de restaurantes Haidilao International Holding, por exemplo, tombou 7,13%, e a Chow Tai Fook Jewellery Group perdeu 6% hoje.

Outra preocupação de investidores na Ásia, o tom agressivo de dirigentes do Federal Reserve (Fed) modera as expectativas do mercado de que o ciclo de aperto monetário nos EUA pode terminar em breve. Com isso, o setor de alta tecnologia liderou as baixas do índice sul-coreano Kospi hoje, que caiu 1,02%, a 2.419,50 pontos. Entre ações, a Sebang Battery baixou 9,94%, e a LG Energy Solution recuou 4,2%.

Exceção nesta segunda-feira, o índice Nikkei, de Tóquio, teve alta modesta de 0,16%, a 27.944,79. Entre outros mercados, o taiwanês Taiex recuou 0,38%, a 14.449,39 pontos, e o australiano S&P/ASX 200 baixou 0,17%, a 7.139,30 pontos. (Com informações de Dow Jones Newswires e Associated Press).