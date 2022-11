Centenas de vagas de recenseador puxam oferta do Sine de Porto Alegre

A semana começa com 1.206 vagas disponíveis no Sine Municipal. O setor em destaque é o de serviços. Estão abertas 340 vagas para recenseador, 100 para operador de telemarketing receptivo e 50 para porteiro.

Na área de construção civil, as principais oportunidades são para eletricista, com 41 vagas, além de pedreiro, com 36, e servente de obras, com 22. Para pessoas com deficiência, são 39 vagas abertas para atendente de lanchonete, atendente de lojas e auxiliar administrativo. Confira aqui a relação completa.

Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]

Sine no Território - O atendimento descentralizado de sexta-feira, 25, será no Albergue Dias da Cruz (av. Azenha, 366), no bairro Azenha. A ação, realizada em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), será das 14h às 16h, aberta ao público. Interessados devem levar documento oficial com foto.