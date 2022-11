Conferência define propostas para embasar políticas ambientais para Porto Alegre

A Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre terminou neste sábado (19), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), com aprovação de 31 propostas. Em nota no site da prefeitura, a informação é que as proposições "servirão de diretrizes para dar suporte à elaboração de políticas públicas para o meio ambiente".