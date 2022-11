MEI é um dos temas debatidos no II Congresso Sul Empreendedor

A inclusão de novos segmentos de trabalhadores autônomos como Microempreendedor Individual (MEI) foi um dos temas tratados na manhã desta sexta-feira (18), durante o segundo dia do Congresso Sul Empreendedor, em Porto Alegre. Com mais de 14 milhões de inscritos no País, o sistema passou a abranger mais recentemente a categoria dos caminhoneiros e motoristas de aplicativos, gerando crescimento na arrecadação para os cofres públicos.

Segundo o presidente da Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Comicro), José Tarcísio da Silva, quando o Simples Nacional (sistema por meio do qual ocorre o recolhimento de impostos no MEI) começou, houve uma grande rejeição da Receita Federal, porque “era considerada uma evasão fiscal que iria reduzir a alíquota, de modo que se iniciou apenas com os setores da indústria e do comércio. Mas quando eles enxergaram aumento nos recolhimentos dos tributos, nós começamos a trabalhar para incluir mais categorias”, relembra o dirigente.

Na avaliação do diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Brasil (Sebrae-Nacional), Alessandro Machado, a incorporação de mais CNPJs via MEI é muito importante para a adoção de melhores políticas públicas. “A partir do momento em que estes profissionais estão resguardados pela legislação, eles passam a ser resguardados pelo INSS e pela Previdência, entre outros benefícios. Além disso, eles podem contratar até dois funcionários, estendendo estas vantagens”, salienta Machado.

Nesse sentido, a diretora executiva da Federação das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul (Femicro-RS), Lori Quevedo, cita os salões de beleza como empresas que precisam se atentar às regras do MEI. De acordo com ela, “o dono deste tipo de negócio não pode ser MEI, porque para isso ele poderia ter só um funcionário. O correto é ele fazer um contrato de parceria profissional, homologado na delegacia do trabalho ou no sindicato da categoria. Mas a maioria deles não têm este conhecimento e acabam gerando um passivo trabalhista”, ressalta Lori.

Ao tirar estas pessoas da informalidade, destaca a presidente da Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Porto Alegre (Amicro), Claudia Lacerda, “a intenção é que o MEI se torne micro, se torne pequeno e depois se torne grande, pois 47% da força motriz de trabalho no Brasil vem da base”.

Conduzida pelo Sebrae e com inscrições gratuitas, a segunda edição do Congresso começou na quinta-feira (17) e se encerra no sábado (19), na Sala do Empreendedor da Câmara de Veradores de Porto Alegre (avenida Júlio de Castilhos, 120). Além disso, a prefeitura da Capital cedeu para a Amicro estandes para 10 empreendedores participarem da feira, expondo e comercializando os seus produtos junto ao grande público, no Largo Glênio Peres.