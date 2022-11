Concursos docentes da UFPel passam a adotar critérios para evitar discriminações

Os concursos públicos para o preenchimento de vagas de docentes na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) terão bancas compostas por pelo menos uma mulher e uma pessoa negra ou indígena. A Resolução do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (Cocepe) da instituição de ensino pretende reduzir possíveis preconceitos nas avaliações.

Apesar da hipótese de que não haja inscrições ou comparecimento de negros nos concursos, também pesa a possibilidade de não haver aprovação destes candidatos. "E nessas vagas para negros acabaram entrando pessoas brancas", ressalta a vice-reitora da UFPel, Ursula Silva, que preside o Cocepe.

Os números ajudam a entender esta desafagem: a partir da adoção da lei que estabelece cotas raciais em concursos públicos federais (em 2015), reservando 20% do total de vagas em cada edital para candidatos autodeclarados pretos e pardos, a universidade abriu 56 posições ao grupo. No entanto, foram preenchidas apenas nove postos.

De acordo com a chefe do Núcleo de Gerenciamento de Vagas e Concursos (Nigec), Roselaine Trens, desde que a legislação que versa sobre as ações afirmativas em concursos entrou em vigor, a UFPel vem adotando a prática de uma forma que o maior número de vagas possível voltadoàs cotas seja colocado à disposição.

As mudanças em prol de um processo seletivo docente mais equânime não ficaram apenas na composição das bancas. Também foram alteradas as grades de avaliação: no momento em que o jurado realiza algum desconto na nota, este passa a dever ser justificado. Outra alteração é a redução dos intervalos de pontuação e o acréscimo de mais itens avaliativos. "Isso faz o avaliador refletir ainda mais sobre a nota a ser dada e força que sejam usados os critérios mais objetivos", explica a coordenadora de Diversidade e Inclusão da universidade, Airi Sacco.

Além disso, passam a ser adotados critérios compensatórios nas notas dos exames de títulos para candidatos inscritos por ações afirmativas e para mulheres que tenham se tornado mães nos últimos anos, tanto por gestação quanto por adoção.

As medidas, segundo Airi, baseiam-se em estudos da área da Psicologia, apontando que as discriminações, muitas vezes, passam desapercebido pelo próprio abalizador. "Não é surpresa que em algumas áreas só haja homens brancos", pontua a gestora.

Neste sentido, a universidade pensa em evoluir ainda mais: "Não nos interessa apenas reservar estes postos, nossa meta é realmente preencher os 20% (previstos para estes grupos). A gente não acha que essas vagas deixaram de ser preenchidas por falta de competência dos candidatos, mas por racismo estrutural mesmo", afirma Airi. Para isso, a instituição de ensino pensa em realizar concursos com uma reserva maior de cotas ou até mesmo lançar um edital específico para candidatos pretos e pardos.