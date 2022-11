Governo do RS define horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa

Nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2022, o expediente dos órgãos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional poderá ser encerrado duas horas antes do início da partida. A medida está no Decreto 56.735, publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (17/11).

Fica facultado aos agentes públicos aderirem ou não ao horário excepcional. Os servidores que adotarem a saída antecipada de seu local de trabalho deverão compensar as horas não trabalhadas até 30 de junho de 2023. Quem não compensar terá desconto proporcional na sua remuneração. Os três jogos do Brasil na primeira fase da Copa 2022 serão realizados em segunda, quinta e sexta-feira, às 13h e às 16h (veja tabela abaixo).

O decreto assinado pelo governador Ranolfo Vieira Junior e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, assegura a continuidade dos serviços considerados essenciais, mesmo durante a excepcionalidade do expediente.

Seduc orienta sobre aulas

No caso da rede estadual de ensino, a Secretaria da Educação (Seduc) orientou que, nos dias de jogos do Brasil na Copa, as atividades devem ser realizadas normalmente até o horário das partidas. Cada escola pode se organizar, conforme suas estruturas e possibilidades, para proporcionar aos estudantes que assistam aos jogos no ambiente escolar.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa de 2022:

24/11 (quinta-feira), 16h - Brasil x Sérvia

28/11 (segunda-feira), 13h - Brasil x Suíça

02/12 (sexta-feira),16h - Brasil x Camarões