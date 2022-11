Largo Glênio Peres terá feira de empreendedores de impacto social nesta quinta

Cerca de 20 empreendedores estarão reunidos, nesta quinta-feira (17), no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, para apresentar seus trabalhos ao público. A Feira de Empreendedores de Impacto Social, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com a Associação dos Microempreendedores e com a Central Única das Favelas RS, acontece das 9h às 17h e integra a Semana Global de Empreendedorismo, evento simultâneo em 180 países.

Além de produtos artesanais e afins, a feira contará com um espaço da Sala do Empreendedor, da SMDET, com serviços voltados ao empreendedorismo, como o programa Mais Crédito Juro Zero, que visa dar créditos a microempreendedores com juros custeados pelo município. “Este movimento da cidade em volta do empreendedorismo mostra o quanto Porto Alegre se importa com o micro e pequeno empreendedor. Queremos incentivar a atividade e desburocratizar o caminho para que possam desenvolver seus negócios gerando emprego e renda, assim como apoiar aqueles que mais precisam”, comentou o secretário Vicente Perrone.

Em Porto Alegre, a SMDET articulou mais de 60 ações na temática espalhadas por toda a cidade, organizadas por, pelo menos, 70 instituições. A Semana Global do Empreendedorismo vai até o dia 20 de novembro.