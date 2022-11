Novas tarifas da CEEE-D são aprovadas pela ANEEL

O Reajuste Tarifário Anual (RTA) da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nesta quarta-feira (16). As novas tarifas entram em vigor a partir de 22 de novembro de 2022.

O efeito médio do reajuste tarifário sobre as tarifas vigentes é de 3,62% para os consumidores residenciais (B1). Para baixa tensão em média é de 4,19%; para alta tensão em média 9,53%; já o efeito médio para o consumidor é de 5,68%.

Segundo a ANEEL, os itens que mais impactaram o reajuste foram os encargos setoriais e os custos com compra e transporte de energia.

No processo tarifário, a agência aplicou a Lei nº 14.385/2022, que trata do repasse dos créditos tributários referentes à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. A medida possibilitou reverter, em favor dos consumidores, cerca de R$ 336 milhões, resultando na redução do reajuste tarifário em 8,44%.

A ANEEL ainda destacou o efeito do aporte na CDE referente à desestatização da Eletrobrás, nos termos da Lei nº 194, de 2022, e disse que fez com que houvesse redução de 2,92% no reajuste tarifário da CEEE-D.