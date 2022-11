Grupo Carrefour Brasil lança segunda turma do Trainee Liderança Negra

Com o objetivo de desenvolver uma cultura de formação de líderes com perfil inovador e que contribua para a transformação do negócio, o Grupo Carrefour Brasil lançou a 2ª edição do Trainee de Liderança Negra. Nesta edição, exclusiva para profissionais com experiência em tecnologia e digital, serão oferecidas vagas para pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. As inscrições poderão ser feitas até dia 25 de novembro.

Apesar de 56% da população brasileira se declarar preta ou parda, apenas cerca de 4% estão em cargos de liderança. “A inclusão e a diversidade no Grupo é uma questão de extrema importância. Para além de termos profissionais diversos no nosso quadro de colaboradores e colaboradoras, precisamos que essa diversidade seja refletida em todos os cargos, por isso, criamos o Trainee de Liderança Negra.. Queremos, por meio deste programa, acelerar a carreira de talentos que já ingressaram no mercado de trabalho, mas ainda não assumiram posições de liderança”, explica Marinildes Queiroz, gerente da área de Cultura e Desenvolvimento Organizacional do Grupo Carrefour Brasil.

Ao todo, serão oferecidas 10 vagas para profissionais que ainda não fazem parte do Grupo Carrefour Brasil, com atuação em São Paulo. Os (as) selecionados (as) receberão benefícios, como vale-transporte e refeição; seguro de vida; assistência médica; assistência odontológica; descontos em empresas parceiras; refeição no local; e participação nos lucros da empresa (PLR).

A seleção será feita em parceria com a DIO, plataforma de educação e recrutamento em tecnologia. O início do Programa está previsto para janeiro de 2023.

“Buscamos por um mercado de trabalho diversificado mas nem sempre encontramos a diversidade em meio às lideranças, pensando nisso, foi criado o Treinee de Liderança Negra, com o intuito de formar talentos que buscam por oportunidades.” finaliza Iglá Generoso, CEO da DIO.