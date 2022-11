Banrisul registra R$ 47,4 bilhões em sua carteira de crédito

O Banrisul alcançou, nos nove meses de 2022, carteira de crédito no valor de R$ 47,4 bilhões, o que representa R$ 8,7 bilhões superior ao patamar de setembro de 2021. O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo crédito consignado para pessoa física, linhas de capital de giro para empresas, comércio exterior, agronegócio e financiamento imobiliário. Nos nove meses de 2022, o Banrisul registrou lucro líquido ajustado de R$ 529,8 milhões, refletindo, especialmente, o crescimento no resultado de tesouraria, a expansão na carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias. Por outro lado, o movimento de elevação na taxa de juros ainda exerceu pressão na margem financeira. As informações são da imprensa do Banrisul.

O crédito comercial pessoa física alcançou R$ 25,4 bilhões em setembro de 2022, aumento de 14,9% em doze meses, seguindo o direcionamento estratégico do Banco, impulsionado pelas operações de crédito consignado, que aumentaram R$ 2,8 bilhões.

Já o crédito comercial pessoa jurídica, frente ao mesmo período de 2021, cresceu 25,2%, atingindo R$ 8,5 bilhões. O Banco reabriu duas linhas de capital de giro que fazem uso de fundos garantidores: Pronampe e PEAC, através das quais foram concedidos R$ 636,2 milhões em créditos entre agosto e setembro de 2022, bem como oferece aos pequenos negócios beneficiados com a linha Banrisul Fampe Mais, educação financeira por meio da capacitação empresarial, conteúdos digitais e consultorias em gestão para que a tomada de crédito aconteça de maneira consciente.

Agronegócio

Em setembro de 2022, a carteira de crédito rural atingiu R$ 6,7 bilhões, crescimento de 52,2% em relação a setembro de 2021. Para o Plano Safra 2022/2023, o Banrisul disponibiliza, para mais de 50 mil produtores rurais, cerca de R$ 7,0 bilhões em crédito, 34,6% mais que no Plano Safra anterior, novo recorde histórico.

Como forma de fortalecer a capilaridade, foram abertos os Espaços Agro Banrisul com atendimento personalizado, apoio técnico e orientação financeira para a atividade produtiva por profissionais especialistas no setor, nos municípios de Santo Ângelo, Cruz Alta, Passo Fundo, Bagé, Santana do Livramento, Ijuí e Carazinho.

Cartões de crédito

O Banco encerrou os nove meses de 2022 com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa. No mesmo período, foram realizadas 68,3 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 6,5 bilhões, respectivamente 14,2% e 20,9% superior ao mesmo período de 2021. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 358,6 milhões nos nove meses de 2022.

O Banrisul lançou, no mês de setembro, o Banrishopping, uma loja própria online que possibilita compras pelos cartões de crédito do Banrisul e Banricompras, gerando cashback, bem como por meio dos pontos acumulados no BanriClube, seu programa de recompensas.

Banrisul Pagamentos

A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, encerrou os nove meses de 2022 com 133,8 mil estabelecimentos credenciados ativos. No mesmo período, foram capturadas 324,8 milhões de transações. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 31,0 bilhões, crescimento de 21,1% na mesma base comparativa. O lucro líquido da Banrisul Pagamentos acumulado nos nove meses de 2022 foi de R$ 270,0 milhões, alta de 39,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Seguridade

No período, também se destacou a Banrisul Seguridade, com R$ 107,6 milhões de lucro líquido - crescimento de 25,8% em relação ao mesmo período de 2021. A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 2,0 bilhões nos nove meses de 2022, alta de 11,5% em relação ao mesmo período de 2021. As receitas totais atingiram R$ 234,9 milhões, 6,1% superior ao mesmo período do ano anterior.

Consórcios

A Banrisul Consórcios, nos nove meses de 2022, atingiu um volume de cartas de crédito em R$ 6,3 bilhões, com 5,8 mil contemplações, disponibilizando ao mercado R$ 563,7 milhões em crédito para a aquisição de bens de consumo. O lucro líquido da Banrisul Consórcios registrado nesse período foi R$ 45,2 milhões, 18,8% superior ao registrado no mesmo período de 2021.

Canais digitais

Nos nove meses de 2022, a participação dos canais digitais cresceu 3,6 p.p., alcançando 81,5% do total das operações, incluindo Pix, realizadas pelos canais disponíveis: digitais, ATMs, correspondentes, caixas e Banrifone; ante 77,9% no mesmo período de 2021.

Os canais de Internet e Mobile Banking tiveram, nos nove meses de 2022, 399,7 milhões de acessos, 24,4% superior ao mesmo período de 2021, uma média de 1,5 milhão de acessos diários. No período, o total de operações realizadas por meio desses canais cresceu 16,7%, onde a quantidade de transações financeiras foi 42,0% superior e o volume transacionado 14,4% maior, na comparação com igual período do ano anterior.

Nos nove meses de 2022, o Banrisul seguiu percorrendo o caminho da transformação, com investimentos de R$ 179,9 milhões em melhorias na experiência do usuário, inovação e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação. Além disso, o Banco promoveu diversas iniciativas, como a implantação de novas tecnologias e modelos de negócios e trabalho integrados à tecnologia na busca por resultados. Foram inaugurados ambientes de trabalho no Instituto Caldeira, um dos maiores hubs de inovação do Estado; e no NAVI, hub de inteligência artificial do Tecnopuc, ampliando a atuação e participação de colaboradores em eventos estratégicos sobre as temáticas de transformação digital. O BanriTech promoveu, ainda, o 2º ciclo de aceleração de startups, que impulsiona o ecossistema de inovação do RS.

No âmbito do Edital de Inovação Banrisul, que prevê o financiamento a startups e empresas inovadoras via Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, foram divulgados os 31 projetos escolhidos que passaram à segunda etapa do processo, que envolve trâmites de análise e avaliação de crédito.