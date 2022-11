Fundopem viabiliza R$ 102 milhões em 14 novos projetos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico confirma 14 projetos que devem gerar no mínimo 118 novos postos de trabalho.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul aprovou na sexta-feira (11) R$ 102 milhões em novos investimentos privados por meio do Fundopem. São 14 projetos que devem gerar no mínimo 118 novos postos de trabalho.

Entre os últimos projetos aprovados está o do grupo Nexteer Indústria e Comércio de Sistemas Automotivos Ltda, que registra o maior valor. A empresa, localizada em Porto Alegre, vai implantar uma nova linha de montagem de “semi-eixos homocinéticos” para automóveis de passeio. O investimento previsto é de R$ 24,9 milhões, com a possibilidade de gerar 5 novos empregos.

A quantidade de projetos aprovados em 2022 é a maior dos últimos 10 anos, bem como a previsão de novos empregos diretos.