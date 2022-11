BRDE Labs 2022 divulga startups vencedoras nesta quinta-feira

Serão conhecidas nesta quinta-feira (17/11), as startups vencedoras entre as dez selecionadas que participaram do processo de aceleração do BRDE Labs 2022. Já na sua terceira edição, o programa é uma iniciativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em parceria com a Universidade Feevale, por meio do Feevale Techpark, que é responsável pela metodologia e a condução dos trabalhos nos últimos dois anos no âmbito do Rio Grande do sul.

O anúncio das quatro startups melhor colocadas acontecerá em evento no Cais Embarcadero (Eat Kitchen), a partir das 10 horas, com transmissão através do www. feevale/aovivo e youtube.com/brdeoficial. As vencedoras irão dividir um total de R$ 160 mil em premiação oferecida pelo BRDE.

Um diferencial do BRDE Labs está em desenvolver a etapa de cursos e mentorias contemplando a modelagem de negócios, pesquisa de mercado, marketing e processo de vendas, com a participação de empresas âncoras que são clientes do banco dos mais variados setores. Entre as organizações convidadas estão a Santa Casa de Porto Alegre, Hospital Mãe de Deus, FIDA, CCGL, Novus, Kenta e Xalingo.

Assim, as startups selecionadas foram desafiadas a superar gargalos e propor soluções e negócios em áreas desde o agrobusiness, passando pela saúde, indústria 4.0, logística, fintechs e meio ambiente. Iniciado ainda no mês de julho, o processo de aceleração durou quatro meses e, após o ciclo de avaliação, as finalistas foram submetidas à banca final na última semana.

O programa deste ano foi lançado durante o South Summit Brazil, que ocorreu em Porto Alegre, no mês de maio e recebeu mais de 60 inscrições. O BRDE Labs tem como foco a gestão e a estruturação das empresas, de forma a alavancar recursos futuros ou parcerias que contribuam para o seu êxito operacional, oferecendo de forma gratuita capacitação e oportunidades para geração de negócios às startups.

CONHEÇA AS STARTUPS FINALISTAS DP BRDE LABS 2022 - RS

Ambiental e Sustentabilidade

- Insect Protein – Ingredientes Sustentáveis (Campo Bom)

- TerraMares (Rio Grande)

Tecnologia da Informação

- Flixpet Plataformas Digitais (Porto Alegre)

- Vent (Porto Alegre)

- InovaPictor (Novo Hamburgo)

- Rematefy (Camaquã)

Saúde

- Isobio – Tecnologia em Produtos Naturais (Porto Alegre)

- Luthier Inovação em Reabilitação LTDA (Porto Alegre)

- Lauduz (Santa Maria)

- Nanoplus Indústria e Comércio LTDA (Campo Bom)