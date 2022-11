Semana tem 1.813 vagas disponíveis no Sine Municipal em Porto Alegre

Nesta segunda (14) e terça-feira (15), o Sine Municipal em Porto Alegre estará fechado devido ao Dia do Servidor Público e ao feriado da Proclamação da República. O atendimento será retomado na quarta-feira (16), 16, às 8h, com 1.813 vagas de emprego cadastradas no sistema. As inforamções são da prefeitura de Porto Alegre.

Entre os destaques estão 334 vagas para recenseador e 140 para atendente de lanchonete. Na área da construção civil, são 75 oportunidades para soldador, 70 para pedreiro e 53 para caldeireiro instalador. Confira a lista completa abaixo.

Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de quarta a sexta-feira (excepcionalmente), das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]

Sine promove palestra sobre o racismo institucional

Na Semana Municipal da Consciência Negra, o Sine promove uma palestra sobre racismo institucional com o advogado criminalista e mestre em Ciências Criminais, Leandro Soares. O evento será na quinta-feira (17), às 11h, na unidade do Sine. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Sine no Território

O atendimento descentralizado do Sine nesta semana será no bairro Hípica, na quinta-feira (18). A intermediação de mão de obra será realizada no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) da região (rua Geraldo Tollens Linck, 235), das 9h às 12h e das 13h às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

Feirão de Empregos

No sábado (19), o Feirão de Empregos será na Quadra de Ensaio da Escola de Samba Estado Maior da Restinga (av. João Antônio da Silveira - Restinga), das 8h30 às 16h. É necessária a apresentação de um documento oficial com foto e um comprovante de residência. A ação integra a Semana Global de Empreendedorismo e a 48ª Semana da Restinga.