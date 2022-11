Plaza São Rafael sedia workshop com abordagem em Constelação Familiar

O Hotel Plaza São Rafael está sediando desde o início da tarde desta sexta-feira (11) o workshop Dizer sim à vida: Ganhar força e abandonar o sofrimento. Ministrado pelo psicólogo humanista e constelador familiar espanhol Joan Garriga, os encontros seguem durante este final de semana, e encerram à tardinha deste domingo (13). Mais de 200 pessoas realizaram inscrições para assistir às palestras e participarem das dinâmicas durante a imersão vivencial em grupo.

Ao longo destes três dias, Joan Garriga – que é discípulo do alemão Bert Hellinger, criador da Constelação Sistêmica Familiar, e também uma referência e autoridade no assunto – apresenta a Constelação Familiar como um recurso de autoconhecimento e autodesenvolvimento.

A metodologia foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, a fim de dirigir o olhar para a rede de vínculos na qual todas as pessoas estão inseridas e clareiam para orientar o desenvolvimento e o crescimento. No trabalho com Constelações Familiares, as dinâmicas e implicações que geram infelicidade vêm à luz e aparecem soluções que colaboram com o fluir do bem-estar e alivio de todos os membros de diferentes grupos. O método pode ser aplicado de forma coletiva ou individual, entre casais, e com diagnóstico e prognóstico empresarial e organizacional. Atualmente, também está presente no Judiciário com o Direito Sistêmico.

No evento, o psicólogo humanista e constelador tem aplicado as dinâmicas por meio de imagens, vinculadas a memórias onde são registradas as conquistas, desafios, perdas e ganhos de cada ser humano e seu sistema familiar. O objetivo dos três encontros é que, ao final do workshop, cada participante encontre em si "uma nova força" e conscientemente diminua dores e sofrimentos, traçando um caminho de vida "mais leve". Desta forma, passa a se relacionar melhor em seu meio social e também no local de trabalho, o que beneficia sua convivência tanto em pequenas empresas como em grandes corporações.

Além de atendimentos com a Constelação, no evento Garriga abre um espaço para a meditação e exercícios sistêmicos com todos os participantes. "A vivência da Constelação Familiar em grupo beneficia a todos os participantes", avalia a terapeuta sistêmica Consteladora Familiar Eliane Macedo Lima.

Responsável pela organização do evento em Porto Alegre, ela destaca que "a dificuldade de um é a mesma do outro". Segundo ela, "os emaranhados", como são chamados, são trazidos à luz e liberados por temas diversos, envolvendo conflitos e perdas.

Ainda conforme Eliane, a base da Constelação Familiar são "o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber". "Joan Garriga se debruça especialmente nas questões relacionais, e, por isso, o workshop ajuda todos aqueles que buscam resolver seus problemas num lugar de adulto, praticando estes princípios e encontrando o seu lugar na vida, com tudo que é merecedor", finaliza a organizadora do evento.