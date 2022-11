'Brasil terá uma condução econômica responsável,' aponta diretor do Sicoob

Convidado a falar para cooperados e dirigentes do Sicoob Credicapital sobre as expectativas para o Brasil após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o diretor financeiro e administrativo do Banco Cooperativo Sicoob S.A, Fernando Vicente Netto, demonstrou otimismo com a futura condução da economia nacional e projetou a manutenção do cenário de expansão do cooperativismo financeiro, que atualmente representa 10% do estoque de crédito agregado no País.

Jornal do Comércio (JC)- Quais as expectativas do setor cooperativista de crédito com a formação do novo governo e a condução da futura equipe econômica?

Fernando Vicente Netto- O próximo governo tem noção do desafio fiscal que terá pela frente e tende a formar uma equipe econômica e um governo alinhados com o empresariado e o mercado. Por conta disso, temos uma posição de otimismo e de que a tendência é de que o País ande bem. Também não há, por conta da formação de um Congresso eleito mais alinhado à atual gestão -do presidente Jair Bolsonaro (PL) -, espaço para mudanças radicais, o que nos dá a sensação de que o Brasil terá uma condução responsável, até para evitar consequências mais severas. Ou seja, o País não tem espaço para aventuras, mas sim para uma condução específica, com percepção clara dos riscos, e muito responsável. Não há tempo para errar.

JC - E quais o senhor considera os principais desafios desse novo governo na esfera econômica?

Netto- A condução das reformas tributária e administrativa. É preciso avançar nessas reformas para conseguir controlar o Estado. A política fiscal e a dívida pública devem ser tratadas. Estímulos precisam ser dados, mas com o devido equilíbrio.

JC- E como prevê o próximo ano para o mercado das cooperativas de crédito?

Netto- O segmento cresce exponencialmente, ele é muito focado no Brasil e no interesse das comunidades nas quais está inserido. O Sicoob tem 351 cooperativas singulares no Brasil, e nossa expectativa é muito boa. Nosso setor já representa 10% do estoque de crédito do País. O cooperativismo financeiro é uma realidade e sua aceitação social é muito boa, pois não tem aquele "ranço" que as pessoas reclamam dos bancos. São sociedades sem fins lucrativos e de resultados (sobras) distribuídos a seus associados, de acordo com com a atividade da cooperativa e a pontuação do cooperado. Isso só valoriza o que o cooperativismo de crédito tem de mais bonito, que é o seu sétimo princípio: o interesse pela comunidade. Trabalhamos pelo desenvolvimento sustentável das nossas comunidades.