PEC da transição deve ficar entre R$ 170 bi e R$ 175 bi

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), discutiram ontem a PEC da transição, negociada pela equipe do petista para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação. De acordo com o parlamentar, o valor da PEC deve ficar entre R$ 170 bilhões e R$ 175 bilhões. "Se discutiu a questão da PEC, vamos ver se a gente viabiliza a PEC. O presidente Rodrigo Pacheco se colocou à disposição. Já tem uma PEC na Câmara. A gente quer iniciar pelo Senado e depois mandar para a Câmara", afirmou Aziz, que participou de uma reunião entre Lula e Pacheco na residência oficial da Presidência do Senado. "Eu acho que, como houve um compromisso dos dois candidatos ao Palácio do Planalto, Lula e Bolsonaro em relação a manter o Bolsa Família em R$ 600, e o presidente Lula foi além, com os R$ 150 por filho, e tem outras questões, eu acho que em torno de R$ 170, R$ 175 bilhões o valor dessa PEC, se não houver emenda ou coisa parecida", acrescentou o senador. De acordo com ele, o aumento real do salário mínimo também entra na conta. Aziz disse que ainda é preciso negociar a PEC com os outros partidos, mas que há "boa vontade" do Congresso com as pautas do novo governo. Pela manhã, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Os dois também conversaram sobre as tratativas para a PEC da transição. Líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG) confirmou hoje que Lula prefere bancar uma mudança na Constituição para cumprir promessas de campanha. O deputado também voltou a mencionar a possibilidade de se retirar todo o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, do teto de gastos. Na terça-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, se reuniram e acertaram a participação da legenda de Aziz na transição de governo. Como mostrou o Broadcast Político, Kassab deve indicar Aziz, Carlos Fávaro (MT), Otto Alencar (BA) e Alexandre Silveira (MG), todos senadores próximos a Lula, para compor a equipe da transição, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

'Não temos essa pressa', diz líder do PT na Câmara

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), afirmou ontem que não há pressa no governo de transição para definir o valor que ficará fora do teto de gastos na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para bancar despesas com o Auxílio Brasil. Segundo Lopes, ao tirar do teto de gastos despesas ligadas à assistência social, o espaço orçamentário chegará a R$ 105 bilhões e será distribuído entre as demais áreas. "A PEC tem um princípio e estamos debatendo o texto. Todos concordam no Brasil que devemos excepcionalizar os gastos com transferência de renda. Quando você toma essa decisão, você volta para o orçamento que está tramitando na PLOA um espaço orçamentário de R$ 105 bilhões. Esse espaço passa para o relator do orçamento poder remanejar esses recursos. E aí entram os diversos compromissos contratados nas urnas, ou até correção de investimentos, por exemplo", afirmou. Lopes ainda disse que a PEC será votada primeiro no Senado. E o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), concordou com a ideia de apensar o texto a uma proposta em tramitação que trate de assunto semelhante. "Precisamos votar o orçamento até o dia 22 de dezembro, ou podemos até votar em janeiro. Acredito que temos condição de tramitar a PEC e construir uma unidade. Não adianta chegar com uma coisa pronta sem costurar as alianças. Depois de construído democraticamente com Câmara e Senado, a tramitação é de 3 ou 4 dias no Senado e 5 dias na Câmara, é possível. O prazo é possível. Temos uma minuta, que precisa conversar com técnicos da Câmara, do Senado, com o Lira, com o Rodrigo Pacheco e com o relator do orçamento. É preciso tranquilidade para construir um projeto com ampla unidade", disse. O líder do PT ainda afirmou que é importante a sociedade entender que o governo Lula não fará nenhuma "aventura fiscal". Ele declarou que o presidente eleito teve responsabilidade fiscal nas gestões passadas e combinará metas fiscais com metas sociais.

PEC prorroga regime fiscal que País vive, avalia senador eleito