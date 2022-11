Luiza Trajano, da Magalu, defende inovação e habilidade emocional no mercado de trabalho

A presidente do conselho da rede de Lojas Magazine Luiza – ou simplesmente Magalu, como é carinhosamente conhecida pelos brasileiros – Luiza Helena Trajano afirmou, na tarde desta quarta-feira (9), que as empresas e os recrutadores querem "inovação, habilidade emocional dos colaboradores e perfil humano". No painel Lideranças Femininas em Cenários de Incerteza, evento realizado no Seminário da Educação Profissional - Perspectivas futuras de um mundo em transformação, promovido pela Secretária de Educação do Estado em parceria com o Fecomércio-RS e entidades empresariais, Trajano falou também da necessidade de inovar e de se adaptar em um mundo de negócios marcado pela transformação e avanço da tecnologia.

"Sempre digo que é preciso treinar e aprender a ouvir o que não se quer para melhorar. Nós temos que parar de dar diagnóstico e começar a agir. O profissional, hoje, precisa estar aberto para o erro, precisa se adaptar às novidades e ver as potencialidades que as tecnologias e o meio digital trazem para o mercado. Ele precisa de habilidades emocionais, precisa saber conviver com os colegas, com o estresse e precisa, acima de tudo, entender que não temos uma chave que desliga quando vamos trabalhar, ainda somos humanos", considerou.

Sobre a convivência com o meio digital nos negócios, Trajano se manteve otimista. "Veio para facilitar, para tornar a comunicação mais simples, é poder na conta. Os professores precisam embarcar nessa para que os alunos consigam embarcar no mercado de trabalho. O que importa agora é interação, é saber o que povo quer da marca", aconselhou. E deu o exemplo da própria vida. "Eu nunca tinha entrado nas redes sociais, comprei um tablet e treinei. Os jovens queriam fazer para mim e eu dizia que não. Eu ganhei tanta exposição com isso. Se eu consegui, vocês conseguem. Temos que se abrir para o novo", enfatizou.

O evento teve como principal objetivo fomentar a discussão sobre a necessidade do ensino profissionalizante e técnico para o futuro do trabalho e contou também com a presença da Secretária de Educação Raquel Teixeira. "A tecnologia mudou muito o mundo do trabalho. O sistema educacional precisa andar junto. Esse evento é um convite aos empresários e sistemas educacionais, para que possamos construir uma agenda de prioridade que defina o perfil de egresso que a empresa precisa. Hoje, só no Rio Grande do Sul, 10 mil vagas de TI sobrando", ponderou Teixeira.

Para compensar esse déficit, a empresária acredita que as escolas precisam incentivar lideranças, seja para criarem negócios ou seguirem carreiras. Quando perguntada pela reportagem, ela enfatizou a necessidade da presença feminina nesses espaços e da importância de atualizações constantes no mercado e na educação, que andam juntos. "As mulheres estão muito preparadas. As professoras, por exemplo, não precisam abrir mão do que elas sabem, mas precisam abraçar novos jeitos de educar. Tem que aumentar o nível de consciência, é preciso ver como o mundo está vivendo. Tem que saber o que o mercado está buscando, o que as empresas querem", refletiu.

Ela disse ainda que estudantes e futuros profissionais devem aprender a servir. "No Brasil, por conta do triste histórico de escravidão, nós aprendemos que servir é humilhante, mas isso não pode ser mais a realidade. Servir é digno, lidar com o público nos faz aprender a ter empatia e os profissionais, mais do que nunca, precisam disso, é uma das competências emocionais mais importantes." Além disso, ela reforçou a necessidade do propósito e do papel social das marcas. "Quando criamos o trainee para pessoas negras, tivemos uma repercussão muito negativa no Twitter. Hoje, o mundo todo e a bolsa de valores querem saber o que estamos fazendo pela equidade de gênero e racial", contou.

Trajano, que estava em Porto Alegre apenas alguns dias depois de ganhar um reconhecimento em Washington (EUA) por ser a única brasileira na lista de 100 lideranças femininas no empreendedorismo, resgatou ainda um pouco do sucesso das Lojas Magalu, que este ano ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cannes na categoria "Innovative Use of Influencer" com a influencer virtual da marca, a Lu, e disse que se considera uma pessoa "caórdica", um neologismo, pois gosta de causar desconforto para que haja progresso e, só posteriormente, aplicar ordem. "Sou da prática. Você tem uma ideia? Faz agora. Esquece o gerúndio. É tudo para já. E, acima de tudo, não se esqueça que as pessoas querem ver o humano na tecnologia e nas empresas. É por isso que a Lu ganhou tanta notoriedade e com o jeito humano dela se tornou um ativo importantíssimo da empresa, que aumentou nosso faturamento", afirmou.

A secretária Teixeira disse que a trajetória da empresária foi determinante para o convite no evento. "A Luiza tem uma forma de liderança muito a frente do tempo dela, quando ela começou, as regras eram outras e hoje as empresas adotam essas práticas que ela já tinha. Ela tem sentimento de propósito, ela é um exemplo, inspiração." O seminário segue até amanhã com mais atrações na área de educação e mercado.