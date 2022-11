Lideranças debatem rumos da economia e dos investimentos no Brasil pós-eleição

Passada a indefinição das eleições, os olhos do mercado de capitais voltam-se para a passagem de bastão presidencial. Especialistas do setor debatem os novos rumos do pautados em possíveis cenários, de acordo os nomes a serem indicados pela equipe de transição para assumir a economia, bancos públicos e estatais. O tema foi abordado em evento promovido pela Monte Bravo Investimentos, na manhã desta quarta-feira (9), em Porto Alegre.

Apesar das inconsistências de informações, a expectativa do CEO da Kilima Asset Management, Alexandre Mathias , ainda é otimista. “O interesse de qualquer governante é ter a economia arrumada para poder crescer e deixar os eleitores contentes. Nesses termos, a estrutura de incentivo favorece com que o Lula nomeie uma equipe econômica com alta credibilidade fiscal”, afirma.

Na avaliação Mathias, uma das principais questões a serem observadas é o comportamento que a nova equipe econômica terá em relação aos débitos do Brasil: “Como temos uma dívida grande e cara, este é um fator central ao nível de risco do País e repercute sobre todos os cenários econômicos”, explica o gestor. No caso de uma designação acertada do ponto de vista fiscal, a previsão da Kilima é de que a inflação caia em menos de 5%; a Selic seja cortada, a partir de maio, a menos de 10%; e a economia cresça em torno de 1,5%.

Um dos fatores que mantém a confiança das instituições financeiras é o fato de o vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, ter deixado subentendido que o alinhamento econômico do próximo governo ainda está em aberto ao afirmar que os nomes convocados para este período de mudança não necessariamente farão parte dos times definitivos. O núcleo de economia, anunciado na segunda-feira (8), inclui os idealizadores do Plano Real, Lara Resende e Pérsio Arida, além do economista da campanha Guilherme Mello do ex-ministro da Fazenda no governo Dilma Rouseff e Nelson Barbosa.

A indicação aos investidores, segundo o sócio-fundador da Monte Bravo, Pier Mattei, é seguir firme em suas estratégias de investimento. “Nossa sugestão, nestas primeiras semanas pós-eleições, é de muita calma e paciência. Evitar que uma decisão emocional atrapalhe todo um planejamento de longo prazo. Como todo cenário, este traz consigo muitas oportunidades, é preciso estar atenta a elas”, destaca. De acordo com ele, buscar informação de qualidade é fundamental neste momento “para quem quer proteger, rentabilizar e perpetuar seu patrimônio e seu negócio”.

Neste sentido, o sócio da Vinci Partners, Fernando Lovisotto, acredita que uma carteira diversificada pode ser fundamental neste momento de busca por novas oportunidades em meio às indefinições. “Investir em várias classes de artigos, em empresas fechadas ou abertas, moedas e ações. Tudo isso nos ajuda a formar uma opinião um pouco mais robusta e a navegar nesses momentos de incerteza”, indica.

O sócio-Fundador da Vinland Capital, Felipe Arslan, aposta em um tripé de ações para superar este período. “A nossa dica é pensar a longo prazo, proteger o capital olhando risco e liquidez e apostar numa assimetria de ativos baseada em estudo e análise de dados”, sugere.