Mostra na Fiergs conta história da indústria

A partir desta terça-feira (8) e durante 10 dias, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS/CIERGS), em Porto Alegre, promovem a Mostra da Indústria Gaúcha, com o mote Do Charque ao Chip - Do Chip ao Metaverso, uma exposição em comemoração aos 92 anos do protagonismo da indústria gaúcha no cenário nacional e internacional. Com cinco telões de alta definição e acervos de diversos setores da indústria, como metalúrgico, calçadista e têxtil, a mostra está instalada no corredor principal da sede da Fiergs, na Avenida Assis Brasil.

A linha do tempo da mostra começa em 1930, com o surgimento do Centro da Indústria Fabril do Rio Grande do Sul (CINFA), o embrião da Fiergs, e vai até os dias atuais, quando é possível falar em experiências de realidade virtual na indústria. A exposição também conta com objetos que marcaram o setor, como um exemplar da capa Renner, criada pelo empresário A. J. Renner - um dos fundadores do CINFA e grande líder do setor empresarial no Estado - e os primeiros sapatos fabricados no território.

A mostra é, segundo palavras do Júlio Magalhães, coordenador do projeto de Metaverso da Fiergs e integrante do Gabinete da Presidência, uma "experiência mais curta" do projeto de Museu da Indústria do Rio Grande do Sul, ainda em concepção, que busca contar a história de modernização do setor fabril.

"Essa é a meta. Mostrar para as novas gerações que os produtos não nascem prontos no supermercado, mas bem antes, com máquinas, pessoas e inteligência", refletiu Magalhães. E ele vai além nas expectativas, dizendo que junto ao museu, outro projeto, na área da tecnologia, é ter um "showroom no metaverso" para que pequenas empresas consigam expor seus produtos permanentemente. "Países do mundo todo poderão entrar em contato com os fabricantes locais."

Durante a abertura do evento, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, disse que o objetivo da exposição é apresentar o pioneirismo dos empresários gaúchos que ajudaram a transformar o setor da manufatura, tornando-o mais competitivo e, assim, contribuíram para o crescimento econômico como um todo. "É uma trajetória vencedora. Já atravessamos períodos de crise e de progresso. Com essa mostra, sairemos otimistas e inspirados", considerou.

No discurso, ele afirmou ainda que, para 2023, não se pode "interromper o crescimento da economia nacional", que, na sua opinião, estava "caminhando muito bem". Ele ressalta também que a história industrial gaúcha é muito rica, que precisa ser preservada e confirmou a vontade de construir um museu. "Junto com São Paulo, temos a maior diversidade industrial do país. Então, achamos importante mostrar para sociedade. Assim como as pessoas vão ao Louvre conhecer a história, elas têm que conhecer a história do empresariado gaúcho", ponderou.

Para o futuro, o presidente destacou que é essencial conciliar a produção com o meio ambiente e comentou sua participação na COP-27, no Egito. "Meio ambiente e indústria não são excludentes. Sem a integração com o meio ambiente, não vivemos", disse.