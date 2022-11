Planejamento e boa relação com a indústria vão ajudar varejistas a lucrar na Copa do Mundo

Em evento online promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) nesta terça-feira (8), representantes do setor varejista comentaram sobre as oportunidades que serão criadas com a realização da Copa do Mundo, e que devem ser aproveitadas pelos supermercadistas. No entanto, para aproveitar as possibilidades que o evento no Catar tem a oferecer, será necessário planejamento.

“A preparação para a Copa tem que ser igual à preparação de outros eventos (como Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, etc). O varejista que está preparado todos os dias do ano também vai conseguir aproveitar as oportunidades da Copa”, aponta João Nunes, diretor da Rede Mix (BA). Um fato bastante destacado durante a live foi a sobreposição de eventos que vão ocorrer neste final de ano. A Copa do Mundo de 2022 tem início no dia 20 de novembro e final marcada para o dia 18 de dezembro, isto é, uma semana antes do Natal e a duas semanas do Ano Novo. Vale lembrar que no meio disso também ocorre ainda a Black Friday. Em 2022, o evento de grandes descontos acontece no dia 25 novembro, um dia após o primeiro jogo da seleção brasileira.

De acordo com Sérgio Alim, CEO da SA Varejo, um bom relacionamento com a indústria possibilitará uma eficiência logística na distribuição dos produtos no período. Vale destacar que muitos supermercados terão jornada reduzida durante os jogos da seleção brasileira, acentuando ainda mais a importância de um bom planejamento.

Pela primeira vez, os varejistas do RS vão poder aproveitar o calor durante a Copa, que tradicionalmente costumava acontecer no inverno gaúcho, no mês de junho. Este ano, o mundial de futebol ocorre na primavera e, por conta disso, o varejo prevê um crescimento em bebidas geladas, como refrigerante e cerveja. Visando assegurar essa demanda, Alim comenta que é preciso dar mais atenção para o departamento de refrigeração dos supermercados neste período.

João Batista, gerente de mercados especiais da Coca-Cola FEMSA Brasil, comentou ainda a importância de ligar o evento aos produtos. No caso da Coca-Cola, o refrigerante sem açúcar teve um crescimento de 94% na comercialização após a inclusão de figurinhas especiais da Copa nas embalagens, a partir de agosto. Para ele, isto evidencia o interesse do público por produtos da Copa.