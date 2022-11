3tentos registra lucro líquido de R$ 169,15 milhões no 3º trimestre

A 3tentos, empresa de Santa Bárbara do Sul (RS) que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização, registrou lucro líquido de R$ 169,15 milhões no terceiro trimestre de 2022. O valor representa aumento de 72,7% em relação ao apurado no terceiro trimestre de 2021.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 108,98 milhões no terceiro trimestre de 2022, queda de 8,8% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ficou em 5,6%, ante 6,9% no terceiro trimestre de 2021.

Já a receita operacional líquida chegou a R$ 1,96 bilhão no período de julho a setembro, crescimento de 13,3% ante o intervalo correspondente do ano passado. O destaque, segundo a empresa, foi o segmento de insumos, com crescimento de 72,5%.

O incremento está relacionado a novas regiões atendidas e melhora do market share nas áreas em que a empresa atua, além do impacto positivo no preço do pacote de insumos (+67% na comparação anual).

"Conseguimos com nosso ecossistema completo capturar oportunidades e mitigar alguns impactos globais e locais que estiveram presentes ao longo do ano, incluindo desde a quebra de mais de 50% da safra de soja no Estado do RS ao início de conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, com seus respectivos impactos no cenário de oferta global de fertilizantes (principalmente os fosfatados) e commodities agrícolas", disse o CEO e fundador, Luiz Osório Dumoncel, no documento de divulgação dos resultados trimestrais, apresentado na segunda-feira, 7, após o fechamento do mercado.

Ainda conforme a empresa, o desempenho dos segmentos de insumos e indústria mais que compensou a redução na receita líquida operacional observada no segmento de grãos, de 9,8%.

Segundo a 3tentos, a queda se deve à forte base de comparação, uma vez que no ano passado o volume de venda de soja foi deslocado do segundo para o terceiro trimestre. Na indústria, o preço das commodities agrícolas contribuiu em grande medida pelo aumento de 11,2% na receita no período, conforme a empresa.