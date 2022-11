Comercialização de veículos usados registra queda de 10,9% em outubro

As transações de veículos usados apresentaram retração de 10,9% em outubro, na comparação com o mês anterior, com 1.106.049 trocas de titularidade. No acumulado do ano, a baixa é de 10,8% ante 2021. As informações foram divulgadas pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta terça-feira (8).

“Além de outubro ter um dia útil a menos que setembro, vale lembrar que, no ano passado, as transações de usados atingiram a máxima histórica no País, então, é natural que aconteça um movimento de acomodação de mercado. No ano, mais de 11,3 milhões de veículos trocaram de titularidade até o momento”, analisa o Presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr.

As transações de automóveis e comerciais leves atingiram um volume de 828.862 unidades em outubro, o que levou o acumulado do ano a superar a barreira de 8,3 milhões de trocas de titularidade. Os modelos com até 3 anos de fabricação corresponderam a 13,6% do total transacionado no mês. No acumulado do ano, a participação desses veículos é de 11,8%.

Já o segmento de caminhões registrou queda de 10,1% ante o mês anterior, mantendo-se próxima à média mensal no acumulado do ano. Os implementos rodoviários tiveram a menor queda de todo o setor, com 6,3%.

Os ônibus tiveram retração de 17,2% sobre setembro, mas mantêm resultado positivo no ano, com alta de 9% no acumulado. O mercado de motocicletas usadas teve baixa de 9,9%. No ano, o segmento registra retração de 6,9%.