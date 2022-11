Produção industrial cai em 12 locais em setembro; no RS, recuo foi de 0,2%

O IBGE divulgou nesta terça-feira (8) a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Regional. A produção industrial caiu em 12 dos 15 locais pesquisados em setembro, quando o índice nacional recuou 0,7%. A pesquisa mostra quedas com resultados inferiores à média nacional em Santa Catarina (-5,1%), Paraná (-4,3%), Pará (-3,7%), São Paulo (-3,3%), Goiás (-2,9%), Amazonas (-2,9%), Espírito Santo (-2,2%), Minas Gerais (-1,7%), Bahia (-1,3%) e Rio de Janeiro (-1,1%). Também registraram índices negativos Mato Grosso (-0,4%) e Rio Grande do Sul (-0,2). Já Ceará (3,7%) e Pernambuco (2,0%) apontaram as maiores altas em setembro e a região Nordeste (0,6%) assinalou a outra taxa positiva nesse mês.

No Rio Grande do Sul, a produção industrial mostrou variação negativa de 0,2% frente ao mês anterior, após ter tido variação nula em agosto. Segundo o IBGE, em relação a setembro de 2021, houve crescimento de 4,7%, sétima taxa positiva consecutiva nesse tipo de comparação, embora menor que a do mês anterior (6,2%). No acumulado do ano, frente ao mesmo indicador de 2021, a indústria cresceu 1,7%. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 0,9%, ante 0,2% em agosto.

Na comparação com setembro do ano passado, a indústria gaúcha teve resultados positivos em dez das 14 atividades pesquisadas. Os principais impactos ocorrem em máquinas e equipamentos (24,9%), veículos automotores, reboques e carrocerias (11,9%), produtos do fumo (89,4%) e produtos de minerais não metálicos (19,4%).

Por outro lado, registraram queda os segmentos de outros produtos químicos (-14,8%), móveis (-9,3%), metalurgia (-12,1%) e produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (-0,20%). O IBGE lembra que setembro de 2022 (21 dias) teve o mesmo número de dias que igual mês do ano anterior (20).