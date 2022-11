Rio Grande do Sul tem mais de 8 mil vagas de emprego cadastradas no FGTAS/Sine

Entre postos efetivos e temporários, as agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul anunciam 8.763 vagas de emprego no Rio Grande do Sul. Os interessados podem se candidatar presencialmente ou por meio do aplicativo Sine Fácil.

Do total de vagas efetivas disponíveis no Estado, as ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (928), atendente de lojas e mercados (279), motorista de caminhão (241), vendedor de comércio varejista (226) e operador de caixa (225). As agências com os maiores números de vagas abertas são: Erechim (368), Garibaldi (283), São Leopoldo (280), Caxias do Sul (260) e Triunfo - Polo Petroquímico (234). Cerca de 35% das 6.545 vagas efetivas oferecem salários que variam de 1,5 a 2 salários mínimos e 32%, de 2 a 3 salários mínimos.

Há 2.218 vagas temporárias abertas no Estado. Destas, a maiores quantidades são para entrevistador censitário e de pesquisas (907), trabalhador volante da agricultura (242), atendente de lojas e mercados (136), alimentador de linha de produção (130) e atendente de farmácia – balconista (99). As remunerações para 23,6% das vagas varia de 1,5 a 2 salários mínimos e para 28,7% de 2 a 3 salários mínimos.