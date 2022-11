Simers Summit oferece experiências de empreendedorismo e gestão aos médicos

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) realiza em Porto Alegre no dia 17 de novembro a primeira edição do Simers Summit. O evento tem o propósito de possibilitar novos conhecimentos, experiências e relacionamentos no mundo do empreendedorismo e gestão aos médicos.

Coordenado pelo diretor do Simers Júlio Venzo, o Simers Summit visa reunir expoentes do empreendedorismo gaúcho e médicos interessados ou envolvidos com o tema, assim como gestores da saúde e de diferentes áreas. Na ocasião, serão apresentadas e discutidas as inovações, alternativas e oportunidades para empreender no Rio Grande do Sul e no Brasil.

O evento terá a participação personalidades e reconhecidos empreendedores, como o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, membro do Grupo de Controle da Gerdau S/A e criador e presidente Emérito do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP). Ele abrirá o evento abordando a importância da gestão, planejamento e empreendedorismo no exercício da medicina e o futuro da saúde da população. O tema será debatido com Marcos Rovinski, presidente do Simers, e de Venzo.

Na sequência, o médico Cristiano Englert fala sobre o tema “Inovação, empreendedorismo e startups na saúde: um novo cenário”. A terceira apresentação do Simers Summit ficará sob a responsabilidade dos médicos Charles Berres e Rodrigo Wobeto, fundadores do Complexo Blanc Hospital, inaugurado em 2018 na capital gaúcha.

O encerramento da maratona do empreendedorismo ficará sob a responsabilidade de David Sena, que vai abordar o tema “Empreendedorismo médico de alta performance”.

Também estão confirmados o vice-presidente do Sindicato, Marcelo Matias, o diretor-Geral da entidade, Fernando Uberti, diretor de Políticas Estratégicas do Simers, Vinícius de Souza. A primeira edição do Simers Summit ocorre a partir das 18h na sede do Sebrae, rua Sete de Setembro, 634, Centro Histórico de Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla ou a presença confirmada pelo Whatsapp (51) 98331-3058.