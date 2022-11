RS recupera R$ 106 milhões com autorregularização

Com o intuito de aumentar a arrecadação e reduzir a litigiosidade entre Fisco e contribuintes, a Receita Estadual já realizou, neste ano, mais de dez Programas de Autorregularização. A partir deles, segundo dados do órgão, foram recuperados, até o momento, R$ 106 milhões aos cofres gaúchos. A mais recente iniciativa, iniciada em outubro, tem foco nos valores de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devidos no setor de supermercados.

Mais precisamente, o programa é voltado a venda de queijos, classificados no Capítulo quatro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a consumidor final sem o devido destaque de ICMS nos documentos fiscais que acobertam as operações, ou, quando destacado, em valor inferior ao esperado.

A iniciativa envolve 369 estabelecimentos supermercadistas, e o valor de tributo devido que o governo estadual estima recuperar é de cerca de R$ 12 milhões. Os contribuintes podem fazer a regularização de suas pendências até o dia 30 de novembro deste ano. "Ao não aderir ao programa ou não justificar, o contribuinte estará sujeito à ação fiscal, com autuação e multa que pode variar de 60% a 100%", alerta o chefe da divisão de fiscalização da Receita Estadual, Edison Moro Franchi.

Conforme Franchi, a principal vantagem da iniciativa é a redução da multa - na modalidade de parcelamento - ou extinção das multas quando o pagamento for à vista. As divergências, segundo a Receita Estadual, foram constatadas a partir de cruzamento eletrônico de informações prestadas nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA's) e nos valores arrecadados aos cofres públicos por esses estabelecimentos.

Desde o início de outubro a comunicação para autorregularização foi encaminhada aos contribuintes da área supermercadista. Além disso, na área restrita do Portal e-CAC da Receita Estadual, na aba "Autorregularização", são encontradas orientações e arquivos com informações detalhadas, bem como o cálculo da divergência apontada. O atendimento do programa também será feito exclusivamente pelo canal de comunicação disponibilizado na aba "Autorregularização".