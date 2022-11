Cesta básica de Porto Alegre é a mais cara entre as capitais em outubro, aponta Dieese

O valor da cesta básica de Porto Alegre registrou alta de 3,34% na passagem de setembro para outubro, a R$ 768,82, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta segunda-feira (7). Com o aumento, o custo do conjunto de bens alimentícios básicos na capital gaúcha é o maior entre as cidades pesquisadas pela entidade, seguido pelo registrado em São Paulo (R$ 762,20), Florianópolis (R$ 753,82), Rio de Janeiro (R$ 736,28) e Campo Grande (R$ 733,65).

Em outubro, 8 dos 13 produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais ficaram mais caros, são eles: a batata (24,70%), a banana (16,31%), o tomate (13,39%), o pão (2,06%), o açúcar (0,67%), o arroz (0,44%) o café (0,33%) e a carne (0,26%). Por outro lado, 5 itens ficaram mais baratos: o leite (-9,69%), a manteiga (-1,72%), o feijão (-1,23%), a farinha de trigo (-0,80%) e o óleo de soja (-0,46%).

Na variação anual, a cesta básica da Capital apresenta alta de 12,59%. Já na diferença nos últimos 12 meses - de outubro de 2021 ao mesmo mês deste ano -, o crescimento é de 11,25%. O Dieese ainda aponta que o valor da cesta representa 68,58% do salário mínimo- atualmente, em R$ 1.212,00. Assim, em outubro de 2022 o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.458,86, ou 5,33 vezes o mínimo de R$ 1.212,00, aponta a entidade. Em setembro, o valor necessário era de R$ 6.306,97 e correspondeu a 5,20 vezes o piso mínimo.

Cesta básica aumenta em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 12 das 17 capitais onde o Dieese realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre setembro e outubro, as altas mais expressivas ocorreram em Porto Alegre (3,34%), Campo Grande (3,17%), Vitória (3,14%), Rio de Janeiro (3,10%) e Curitiba e Goiânia (ambas com 2,59%). Já as reduções mais importantes ocorreram em algumas cidades do Norte e Nordeste: Recife (-3,73%), Natal (-1,40%), Belém (-1,16%), Aracaju (-0,61%) e João Pessoa (-0,49%).