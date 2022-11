Concursos: semana começa com mais de 300 vagas em seleções com salários de até R$ 21 mil

Levantamento do Jornal do Comércio aponta mais de 300 vagas em concursos públicos com inscrições abertas nesta semana. Há postos para o Rio Grande do Sul e oportunidades aguardadas fora do Estado, como a Controladoria-Geral de Santa Catarina. Os pleitos exigem diversos níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 21 mil.

Destaque para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de médico e enfermeiro do trabalho na Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A validade da contratação é de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, a critério da Companhia.

Com carga horária é de 20 horas semanais para médico do trabalho e de 40 horas semanais para enfermeiro do trabalho, os vencimentos, respectivamente, são R$8.596,27 e R$ R$6.811,94, além das demais vantagens conforme acordo coletivo vigente no momento da contratação. Ambas as vagas são para atuação na Sede da Corsan, em Porto Alegre.

Além dos devidos curso superior e especialização, são exigidos registro no respectivo órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria mínima “B”, por estar sujeito a realizar viagem.