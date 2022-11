Feira do Azeite é realizada em Porto Alegre neste sábado

Neste sábado (5), acontece uma nova edição da Feira do Azeite de Porto Alegre no pátio da Secretaria da Agricultura (avenida Getúlio Vargas, 1.384), no bairro Menino Deus. O evento é realizado das 8h às 12h.

Os produtos comercializados são produzidos com azeitonas colhidas na safra de 2022.

Uma realização do Ibraoliva - Instituto Brasileiro de Olivicultura em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado, a feira ocorre tradicionalmente no primeiro e terceiro sábado de cada mês.