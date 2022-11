Jornalista Patricia Knebel recebe o Prêmio Alumni Pucrs

Na noite desta quinta-feira (3), a colunista de tecnologia e inovação do Jornal do Comércio, Patricia Knebel, foi contemplada com o Prêmio Alumni Pucrs, na categoria Comunicação. Em sua primeira edição, a premiação tem como objetivo reconhecer a atuação de egressos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

Comunicadora há mais de 15 anos, Patrícia Knebel é a idealizadora do blog e da coluna Mercado Digital -publicada às segundas, terças e quintas-feiras na edição impressa do Jornal do Comércio e diariamente no site do JC - e da série Mentes Transformadoras.

Reconhecida no meio nacionalmente, a colunista já foi também contemplada como Jornalista Destaque do Ano de Tecnologia 9 vezes. Também esteve em missões internacionais de ecossistemas globais de inovação, como na Stanford University, IDEO, Linkedin e AirBnb, e escreveu mais de 15 livros, entre eles “Dos grãos aos chips: a história da tecnologia e da inovação no Rio Grande do Sul”, finalista do Prêmio Jabuti.

Também foi homenageado na premiação, com o Troféu Irmão Norberto Rauch, o empresário Clovis Tramontina. O troféu tem o intuito de destacar a contribuição do egresso na colaboração e desenvolvimento de iniciativas que beneficiam a sociedade.

A cerimônia ocorreu no Teatro da Pucrs e contou com a presença de convidados e colaboradores da Universidade e da Rede Marista.