Dólar cai com China e commodities fortes, mas desacelera perto do payroll dos EUA

O dólar opera em baixa no mercado à vista nesta sexta-feira (4), acompanhando a desvalorização da moeda americana no exterior em manhã de fortes ganhos de commodities e nas bolsas internacionais com melhora das perspectivas sobre relaxamento de restrições à Covid-19 na China. O recuo do dólar está perdendo força global e ante o real, com a proximidade da publicação do relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos em outubro (9h30).

Os retornos dos Treasuries voltam a subir à espera do payroll, que pode afetar as projeções de política monetária do Fed se vierem fortes, segundo analistas.

O petróleo tinha ganhos perto de 4% por volta das 9h20 e o minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian, na China, subia 4,91%, a 662,50 yuans, o equivalente a US$ 91,27. Já em Cingapura, chegou a subir 5,13% mais cedo, cotado a US$ 86,10.

Às 9h22, o dólar à vista recuava 0,61%, a R$ 5,0947, ante mínima a R$ 5,0647 (-1,19%). O dólar dezembro caía 0,41%, a R$ 5,1230, ante mínima a R$ 5,0875 (-1,10%).