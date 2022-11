Congonhas terá mais investimento do que 6 aeroportos do Nordeste

A empresa espanhola Aena vai investir pelo menos R$ 2,1 bilhões em Congonhas a partir do primeiro semestre de 2023, quando assumirá a gestão do aeroporto, e espera que o terminal se torne o quarto ou quinto maior, em número de passageiros, de seu portfólio. O valor dos investimentos, porém, deve ser ainda maior, afirmou o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Aena no Brasil, Marcelo Bento Ribeiro.

O montante de R$ 2,1 bilhões é o valor previsto para atingir as metas necessárias de modernização do local, segundo a consultoria contratada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), mas os investimentos costumam ficar acima desse piso, segundo a Aena. É o que ocorre nos seis aeroportos que já são administrados pela empresa no Nordeste, diz Ribeiro.

Sozinho, Congonhas vai consumir mais investimentos do que os seis aeroportos nordestinos juntos, cujas concessões foram conquistadas em 2019.

No caso do aeroporto paulistano, a homologação do acordo foi assinada em outubro e a gestão da Aena começa no final do próximo semestre.

Em Recife (PE), Maceió (AL), Aracajú (SE), Campina Grande (PB), João Pessoa (PB) e Juazeiro do Norte (CE), a companhia tem orçamento programado de R$ 2 bilhões até o fim de 2023, sendo R$ 1,4 bilhão em obras e o restante em sistemas, equipamentos e manutenções a curto prazo. Já a concessão desses terminais custou mais R$ 1,9 bilhão em leilão.

Em agosto de 2022, a empresa Aena arrematou mais 11 aeroportos no País, entre eles Congonhas, a um custo total de R$ 2,45 bilhões no leilão.