Vendas de imóveis novos mantêm bom desempenho em Porto Alegre

A taxa de velocidade de vendas de imóveis novos em Porto Alegre chegou a 8,6%no mês de setembro. Conforme apurou o Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre, pesquisa elaborada mensalmente pelo Sinduscon-RS, em parceria com a Alphaplan – Inteligência em Pesquisas e a Órulo, apesar de uma redução em comparação com a taxa de agosto que alcançou 10,3%, o resultado está acima da média histórica, de 7,1%, dos últimos 12 meses fechados em setembro.

Em setembro foram vendidas 582 unidades com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 622 milhões contra 671 unidades no mês anterior, com um VGV de R$ 572 milhões. Quanto ao estágio da obra das vendas do mês, registrou-se uma preferência por imóveis prontos, representando 40% das vendas, com os lançamentos em 31% e os imóveis em construção 29%.

Dentre os números acima, as unidades verticais representam 81% do total de imóveis vendidos em setembro deste ano, com os apartamentos de três dormitórios impulsionando as vendas no período representando 30% do total. Studios e apartamentos de 1 e 2 dormitórios representaram 23% cada tipologia do total das vendas. Cinco bairros concentram 49% das vendas de unidades residenciais verticais no mês de setembro. São eles: Petrópolis com 19% do total das vendas, seguido dos bairros Chácara das Pedras com 9%, Jardim Lindóia 8%, Cidade Baixa com 6% e Teresópolis com 6%.

Por fim, em setembro, foi registrado um estoque de 6352 unidades e 293 empreendimentos, com um total de R$ 7,2 bilhões em VGV, sendo o valor médio por metro quadrado de R$ 13.151,00. Nesse universo, a unidade residencial vertical participa representando 87,34% desse número, enquanto as unidades comerciais e unidades horizontais representam respectivamente 7,78% e 4,89%. Quanto ao perfil do estoque, os imóveis em construção representaram 43% da oferta, seguidos dos imóveis prontos com 36% e dos lançamentos com 21%.