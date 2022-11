BRDE e Aguia Fertilizantes celebram contrato para produção gaúcha de fosfato natural

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Aguia Fertilizantes confirmaram, nesta quinta-feira (3), a aprovação da linha de crédito de R$ 15 milhões para a implantação da unidade de extração de minério e produção de fosfato natural. Com previsão de produzir até 300 mil toneladas por ano e reduzir a dependência de fertilizantes importados, o projeto Fosfato Três Estradas fica localizado no 2º distrito de Lavras do Sul . O evento aconteceu durante a programação do Universo Pecuária, feira de negócios que tem sua primeira edição ocorrendo nesta semana no Sindicato Rural do próprio município, na região Sul do estado.

A divulgação da parceria com o BRDE ocorre dois dias após o empreendimento ter recebido a Licença de Instalação (LI) por parte da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e da Fepam. Todo o processo de produção do fosfato natural de aplicação direta não envolverá aditivos químicos e tem possibilidade de gerar créditos de carbono.

Para o diretor de Operações e de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, o empreendimento tem um forte alinhamento com a missão do BRDE. “Somos um banco que apoia os projetos de desenvolvimento de diferentes setores da nossa economia, mas sempre com este olhar em favor da sustentabilidade”, frisou Vivian. A usina fica localizada numa área de 300 hectares, dos quais apenas 50 hectares destinados à mineração. O restante será transformado em uma área de preservação.

O diretor da Aguia Fertilizantes, Fernando Henrique Bucco Tallarico, observou que o projeto será a primeira unidade do Rio Grande do Sul com produção de fertilizante a partir de matéria-prima local e através de uma planta sustentável, com uso de energia solar e certificação de carbono neutro. Tallarico destacou ainda que o projeto Fosfato Três Estradas terá capacidade de atender até 15% do mercado gaúcho, que atualmente precisa recorrer a fertilizantes produzidos com matéria-prima importada.

Presente ao evento, o prefeito de Lavras do Sul, Sávio Johnston Prestes, saudou o investimento e ressaltou os impactos do novo empreendimento para a atividade dos produtores e para a economia regional. Também acompanharam o anúncio o superintendente do BRDE no RS, Maurício Mocelin; o gerente de Planejamento do banco, Alexandre Leitzke, e o gerente do Escritório de Divulgação da Metade Sul, Alexandre Pacheco Ness, assim como lideranças do setor pecuário.

Os trabalhos de pesquisa mineral pela região do Pampa gaúcho iniciaram ainda em 2011, culminando na descoberta de um depósito mineral com recursos geológicos de 104 milhões de toneladas de minério com teor médio de 4% P2O5. Os estudos ambientais iniciaram quatro anos depois e, já em 2019, o projeto recebia a Licença Prévia (LP) dos órgãos ambientais. A Aguia Fertilizantes trabalhou na definição do projeto com o conceito ambiental 0-0-0, com zero consumo de água, zero consumo energético e zero emissões de gases do efeito estufa.