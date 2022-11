Instituto entregará Troféu Equilibrista a Neco Argenta

O 36º Troféu Equilibrista homenageará Neco Argenta, presidente da SIM Rede de Postos, como Executivo de Finanças do Ano. Receberão os Diplomas de Méritos os Destaques IBEF-RS de 2022: Ana Paula Grings, Diretora Financeira do grupo Piccadilly Company, Leonita dos Santos Boufet, Diretora Administrativa Financeira da Docile Alimentos, e Rogério Martins, Diretor Financeiro e Operações Neugebauer. O evento de premiação acontecerá nesta sexta-feira (4), às 12h, na Casa Vetro.

As condecorações foram escolhidas pelos associados ao Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-RS). E, somadas a elas, neste ano, haverá outra homenagem especial. Retomando uma prática que a Instituição tinha, há alguns anos, uma iniciativa será lembrada pela contribuição à melhoria e ao desenvolvimento da sociedade gaúcha. Ela será o Instituto Ling, que contará com representantes da família durante a cerimônia. A organização está sendo homenageada pela contribuição que vem dando, desde os anos 90, com o estímulo a bolsas de estudos internacionais em diversas áreas, entre elas para a administração pública, voltada a estimular a educação e a formação de futuros líderes. E, mais recentemente, ampliadas para a área cultural, com a construção da sede na rua João Caetano, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre.

Segundo o presidente do IBEF-RS e sócio da PWC, Giancarlo Chiapinotto, o prêmio Equilibrista destaca o trabalho de profissionais que primeiro são impactados por mudanças vivenciadas na sociedade e cujo esforço e busca por melhores resultados para suas empresas contribui diretamente para o desenvolvimento local.

O Troféu Equilibrista e os Diplomas de Méritos são reconhecidos pela comunidade de negócios como o “Oscar” do setor por homenagear executivos de finanças que se destacaram em meio a suas realizações, ao longo de suas carreiras e em atividades exercidas no ano. A homenagem avalia a postura de liderança, a forma como foram contornadas situações adversas, a conquista de objetivos traçados por meio de modernas técnicas de administração e a colaboração da empresa no setor que atua.