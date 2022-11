Inscrições para seleção de guarda-vidas se encerra nesta sexta-feira

Interessados em se candidatar a um dos 40 postos de guarda-vidas temporários direcionadas à temporada de verão têm até esta sexta-feira (4) para se inscrever. Os cadastros para a seleção devem ser feitos pelo site do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

Do total de vagas, 20 são para guarda-vidas de águas internas, e as outras 20 são para águas de mar do litoral norte do Estado. Os candidatos que forem futuramente contratados realizarão salvamentos aquáticos sob supervisão do CBM e os contratos durarão de novembro de 2022 a abril de 2023, período que pode se tornar menor de acordo com a necessidade.

O processo será realizado em quatro fases, sendo a primeira um exame de saúde e mental, a segunda um exame de aptidão física, e a terceira uma sindicância de vida pregressa, da qual participarão apenas aqueles que forem aprovados na segunda etapa.

A última parte será a capacitação técnica, composta por 120 horas de aula e 80 de estágio supervisionado, além de provas de suficiência técnica e física e de conhecimentos teóricos específicos. O período de realização ainda será definido e divulgado pela Academia de Bombeiros Militar.

Para concorrer, é necessário preencher os seguintes requisitos: ser brasileiro, ter entre 18 e 55 anos, ensino fundamental completo, não ter antecedentes criminais, não ter sido demitido da mesma função ou desligado do Processo nos últimos três anos, estar quite com as obrigações eleitorais e do serviço militar obrigatório, passar nos exames físico e de saúde e não ter sido isentado do serviço militar obrigatório.